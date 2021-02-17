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محافظات

وصلت إلى حد الثلوج... الأمطار الغزبرة تجتاح الإسكندرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
واصلت الأمطار الهطول بغزارة على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، وذلك بعد تحذيرات المحافظة وخبراء الأرصادر الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في ظل نوة الشمس الصغيرة التي تضرب المحافظة حاليًا.

ووصلت الأمطار حد الثلوج أحيانًا في بعض مناطق غرب المحافظة بالعجمي والبيطاش والهانوفيل.

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وشهدت الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية ملحوظة حيث دفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بعشرات السيارات لرفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من أمس الثلاثاء، تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الأربعاء والخميس، مع وجود أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وقد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار العام بكافة أجهزتها وقطاعاتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين جميع الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع محارب هيلع رئيس حي شرق أعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم شفط مياه الأمطار بشارع فوزي معاذ منطقة سموحة ،الطريق الزراعي أمام قرية الرابعة الناصرية، ش عبد السلام عارف، كوبري كليوباترا ، كوبري إبراهيم الشريف، كوبري العوايد ، ش ابوقير منطقة زيزينيا، جليم، ومحور المحمودية.


وتفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل ، ش جمال عبد الناصر، ش خالد بن الوليد،  نفق ٤٥ قبلي ، ش ٤٥ قبلي، ش مصطفي كامل امام عزبة الشامي، ش المستجد، ش بن سلامة، ش بن عقيل.

وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان متابعة أعمال تصريف مياه الامطار بشارع ملك حفني السياحي، منطقة طوسون، كما تم المرور بكوبري المندرة قبلي،  ش ٢٥ مزلقان البحرية للتأكد من انتظام السيولة المرورية.

وصلت إلى حد الثلوج... الأمطار الغزبرة تجتاح الإسكندرية
وصلت إلى حد الثلوج... الأمطار الغزبرة تجتاح الإسكندرية
وصلت إلى حد الثلوج... الأمطار الغزبرة تجتاح الإسكندرية
وصلت إلى حد الثلوج... الأمطار الغزبرة تجتاح الإسكندرية
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