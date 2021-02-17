رجاء حسين: الست القوية لابد أن تتحمل الحياة الزوجية.. ولهذا السبب لم أطلب الطلاق

تحدثت الفنانة رجاء حسين، عن عدم رغبتها فى الطلاق من زوجها على الرغم من أنه تزوج عليها، قائلة: " دا موضوع عايزله شهر علشان أحكى فيه".





وأضافت "رجاء" خلال حوارها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها منذ صغرها فى المسرح القومى أكتسبت من الشخصيات التى حولها الصلابة والقيمة، موضحة: "حياتى الزوجية أستحملتها 51 سنة، الحب فى النهاية بيتحول لعشرة".





وتابعت أن العشرة تندرج تحت بند الاحترام والمسئولية وإعطاء الطرفين كرامة الآخر، متابعة: "عندما تسلب منك تلك الأشياء ولو عندك عيال أشربي المش بدوده من أجل تربيتهم"، حيث أنه عندما يتربي الاولاد بعيدا عن الأم أو الأب تعتبر مشكلة، "الست القوية لابد أن تتحمل الحياة الزوجية.