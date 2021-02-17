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توك شو

بالشبشب.. رجاء حسين: كنت باخد علقة سُخنة عشان بحضر بروفات فريق التمثيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:27 م
الفنانة رجاء حسين
الفنانة رجاء حسين
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هاجر إبراهيم
قالت الفنانة رجاء حسين، "كنت باخد علقة سخنة بالشبشب من ماما علشان كنت بمثل"، متابعة أنها لم تستحِ منها، حيث أنها كانت فى مدرسة للثانوية بطنطا ، "لقيت كام بنت وراجل بيقولها اعملى كدا، كانوا بيتفقوا على بروفة فى مسرحية معينة، وأخدنى الوقت وأتاخرت".

 وأضافت "رجاء" خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها تحب أن تبقى وحدها دائما، موضحة: "أنا قربت أخلص المصحف".

وتحدثت الفنانة رجاء حسين، عن عدم رغبتها فى الطلاق من زوجها، على الرغم من أنه تزوج عليها، قائلة: " دا موضوع عايزله شهر علشان أحكى فيه".
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