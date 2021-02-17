بالشبشب.. رجاء حسين: كنت باخد علقة سُخنة عشان بحضر بروفات فريق التمثيل

قالت الفنانة رجاء حسين، "كنت باخد علقة سخنة بالشبشب من ماما علشان كنت بمثل"، متابعة أنها لم تستحِ منها، حيث أنها كانت فى مدرسة للثانوية ب طنطا ، "لقيت كام بنت وراجل بيقولها اعملى كدا، كانوا بيتفقوا على بروفة فى مسرحية معينة، وأخدنى الوقت وأتاخرت".





وأضافت "رجاء" خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها تحب أن تبقى وحدها دائما، موضحة: "أنا قربت أخلص المصحف".





وتحدثت الفنانة رجاء حسين، عن عدم رغبتها فى الطلاق من زوجها، على الرغم من أنه تزوج عليها، قائلة: " دا موضوع عايزله شهر علشان أحكى فيه".