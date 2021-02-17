ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة بين مسئولي الزمالك والمشرف على الكرة بالإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
عقد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك ومدحت عبدالهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي .

 يأتي هذا بعد مباراة الفريقين في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري التي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق الأبيض.

 وحرص عبد الحليم وعبد الهادي على دعم الجهاز الفني للإسماعيلي والفريق في ظل الموقف الصعب للدراويش في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

 رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الدراويش عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف قاسم يكشف سبب تراجع أداء لاعبي الزمالك

مدرب الزمالك: سعيد بعودة مصطفى محمد وساسي.. واستبدال بن شرقي قرار فني

باتشيكو يهنئ اللاعبين بالفوز على المقاصة

شيكابالا يتصدر تريند تويتر بعد فوز الزمالك على المقاصة.. شاهد

العندليب يجتمع بثلاثي الزمالك

عبدالهادي: الاتحاد السكندري فريق كبير ونستعد لمباراة مولودية الجزائر

ترشيحاتنا

إليسا لـ عمرو أديب: حمداً لله على سلامتك

حارقكم وواجعكم.. تعليق ناري من نشأت الديهي على شماتة الإخوان فى حادث عمرو أديب

ضبط وإحضار لـ سارة الطباخ لتنفيذ 3 أحكام جديدة ضدها بالحبس 7 سنوات

رجل يزرع كاميرا مراقبة في غرفة نومه ليكتشف الصدمة

6 ساعات.. انقطاع الكهرباء عن قريتين بالمنوفية لسوء الأحوال الجوية

فيديوجراف.. فنان فقد حياته بسببها.. خطورة الزغطة وطرق علاجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشرى الأصفر

فوائد لا حصر لها.. تناول الشاي بالكركم قبل النوم وشاهد النتيجة

بـ ميني جيب.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جريئة