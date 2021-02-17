جلسة بين مسئولي الزمالك والمشرف على الكرة بالإسماعيلي

عقد عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك ومدحت عبدالهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي .





يأتي هذا بعد مباراة الفريقين في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري التي أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق الأبيض.





وحرص عبد الحليم وعبد الهادي على دعم الجهاز الفني للإسماعيلي والفريق في ظل الموقف الصعب للدراويش في جدول مسابقة الدوري الممتاز.





رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الدراويش عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.