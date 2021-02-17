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حوادث

أصغر متسولة في القاهرة: زعيم العصابة هتك عرضي واستغلني جنسيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:55 م
تسول
تسول
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محمد عبدالله
أحالت النيابة العامة، زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية؛ في اتهامه بالاتجار بالبشر، وهتك عرض 3 أطفال، وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص.

وشهدت الطفلة د. م بقيام المتهم وآخر مجهول بالتحصل منها على مبالغ مالية نظير السماح لها بالتواجد بميدان الخلفاوي للعمل في مجال تنظيف السيارات.


وأضافت أنها حال تواجدها بميدان أبو وافية دائرة قسم الساحل؛ قاما بمواقعتها بغير رضاها، مهددا إياها باستخدام سلاح أبيض "كتر"؛ لتظل تعمل لحسابه، وعقب ارتكابه تلك الواقعة، غادرت المكان، وتوجهت لميدان المؤسسة بدائرة قسم شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت بحضور المتهم إليها، واصطحابها عنوة إلى مكان مكوثها بميدان الخلفاوي دائرة قسم الساحل، لاستغلالها جنسيا.


وجاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر أتجر بالبشر بأن تعامل وآخرين مجهولين مع المجني عليهم الأطفال "د. م. ا"، "أ. م. ف"، "م. ح. ج"، "س. ن. س"، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن اصطحبوهم عنوة من منطقة المؤسسة، إلى ميدان الخلفاوي، مستغلين حداثة سنهم، وضعف حياتهم، ووفروا مكانا لإيوائهم، واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة، مقابل التحصل على مبالغ مالية.
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