أصغر متسولة في القاهرة: زعيم العصابة هتك عرضي واستغلني جنسيا

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم إبراهيم صبحي خضر أتجر بالبشر بأن تعامل وآخرين مجهولين مع المجني عليهم الأطفال "د. م. ا"، "أ. م. ف"، "م. ح. ج"، "س. ن. س"، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات ، وذلك بأن اصطحبوهم عنوة من منطقة المؤسسة ، إلى ميدان الخلفاوي ، مستغلين حداثة سنهم ، وضعف حياتهم ، ووفروا مكانا لإيوائهم ، واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة ، مقابل التحصل على مبالغ مالية.