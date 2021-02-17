محافظ مطروح يكشف حقيقة تساقط الثلوج في الشوارع وعلى الشجر.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن أهالي مطروح يحبون الامطار ، خاصة لان الزراعات لدينا قائمة على مياه الأمطار، لافتا إلى اننا استعددنا لهذه الموجة من الطقس جيدا.





وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الاولي: كان هناك تنسيق بين جميع رؤساء مجالس المدن لاستقبال هذه الامطار بالاضافة الى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.



