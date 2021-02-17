محافظ مطروح يكشف حقيقة تساقط الثلوج في الشوارع وعلى الشجر.. فيديو

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن أهالي مطروح يحبون الامطار، خاصة لان الزراعات لدينا قائمة على مياه الأمطار، لافتا إلى اننا استعددنا لهذه الموجة من الطقس جيدا.
وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الاولي: كان هناك تنسيق بين جميع رؤساء مجالس المدن لاستقبال هذه الامطار بالاضافة الى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
واوضح خالد شعيب ، اننا قمنا برفع المياه المتجمعة نتيجة سقوط مياه الأمطار و الرياح في المحافظة شديدة لافتا ان صور تجميع الثلوج كانت في مدينة سيدي براني وكانت على أوراق شجر الزيتون .