بوروسيا دورتموند يفوز على إشبيلية 3-2 في ذهاب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا

حقق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارًا هامًا على حساب نظيره إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

فتتح سوسو التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل محمود داوود النتيجة لـ دورتموند في الدقيقة 19 بتسديدة قوية بعيدة المدى.





وأحرز إيرلينج هالاند هدفين لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقتين 27، 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.





واستطاع لوك دي يونج تسجيل الهدف الثاني لـ إشبيلية في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بخسارة فريقه 3-2، في انتظار مباراة الإياب بألمانيا.





وجاء تشكيل إشبيلية مستضيف اللقاء كالآتي:





في حراسة المرمى: ياسين بونو





خط الدفاع: خيسوس نافاس - كوندي - دييجو كارلوس - إسكوديرو





خط الوسط: فيرناندو - جوردان - راكيتيتش





خط الهجوم: سوسو- بابو جوميز - يوسف النصيري





أما تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني، كالآتي:





في حراسة المرمى: مروان هيتز





خط الدفاع: موراي - أكانجي - هوميلز - رافاييل جيريرو





خط الوسط: إيمري تشان - محمود داوود - بيلينجهام





خط الهجوم: ماركو رويس - جادون سانشو - إيرلينج هالاند