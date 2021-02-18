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ديني

مبروك عطية: طفل واحد فيه بركة أفضل من 10.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:13 ص
مبروط عطية: خذوهم
مبروط عطية: خذوهم فقراء يغنيكم الله لا أساس لها من الشرع
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محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن المقبل على الزواج إذا كان غنيًا ورزق بالأولاد واستطاع أن يربيهم تربية سليمة فيكون واحدا مباركًا فيه خير من 10 بدون تعليم أو صحة أو غيره.

وأضاف عطية خلال لقائه على فضائية"  ام بي سي مصر" : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، العيل بيجي برزقه فيها فساد كبير، قال تعالى"قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. سورة  : قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) سورة فصلت.

وتابع: الرجل مكلف شرعًا بالتعب حتى يربي الأولاد" كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول وستدخل جهنم لو لك ذرية ولم تستطيع أن تصرف عليها.
 
وأكمل الدكتور مبروك عطية: خدوهم فقراء يغنيكم الله لا أساس لها من الشرع قال تعالى: "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا".
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