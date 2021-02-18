مبروك عطية: طفل واحد فيه بركة أفضل من 10.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية ا لداعية الإسلامي، إن المقبل على الزواج إذا كان غنيًا ورزق بالأولاد واستطاع أن يربيهم تربية سليمة فيكون واحدا مباركًا فيه خير من 10 بدون تعليم أو صحة أو غيره.





وأضاف عطية خلال لقائه على فضائية" ام بي سي مصر" : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، العيل بيجي برزقه فيها فساد كبير، قال تعالى"قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. سورة : قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) سورة فصلت.





وتابع: الرجل مكلف شرعًا بالتعب حتى يربي الأولاد" كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول وستدخل جهنم لو لك ذرية ولم تستطيع أن تصرف عليها.