بحضور رونالدو.. يوفينتس يتلقى هزيمة خارج دياره من بورتو

خسر يوفنتوس الإيطالي من مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الدراجاو”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





انتهى الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف أحرزه الإيراني الدولي مهدي طارمي في الدقيقة الثانية، بعد خطأ قاتل من لاعب يوفنتوس بنتانكور الذي أخطأ في اعادة الكرة للحارس تشيزني.







في الشوط الثاني، سجل المهاجم المالي موسى ماريجا هدف بورتو الثاني، بعد 19 ثانية فقط على انطلاق الشوط.





وتمكن الشاب فيدريكو كييزا من الابقاء على حظوظ يوفنتوس في التأهل للدور المقبل، بعد أن سجل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.





وجاءت تشكيل يوفنتوس