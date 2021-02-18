ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 جنيهات .. أسرع حيلة لصبغ الشعر

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:34 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كل سيدة تبحث عن المظهر المثالي، يمكنك منح شعرك لوك مختلف ومنح شعرك قسطًا من الراحة وتجربة بعض الأساليب الجديدة حقًا!.

إليك وفقا لموقع "Bright Side" طريقة صبغ  شعرك دون تدمير جماله الطبيعي.إليك وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيهات.

صبغ شعرك باللون البنى
يمكن لمن يمتلكون الشعر البني أن يجعله لامعًا ويمنحه ألوانًا عميقة جميلة باستخدام مزيج من المريمية وإكليل الجبل.

ماذا ستحتاجين:
ملعقة من البابونج.
6 ملاعق كبيرة إكليل الجبل
3 ملاعق روزمارى
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.

عملية الصباغة:

أضف جميع المكونات إلى الماء المغلي.
استمرى في الغليان على نار خفيفة لمدة 4 دقائق
اتركى الخليط الناتج لمدة ساعة تقريبًا.
اشطفي الشعر النظيف بشكل متكرر بالمزيج.
يمكنك تطبيق هذا العلاج على الشعر الجاف يوميًا  للحصول على النتيجة المرجوة.

صبغ الشعر بالقهوة
يمكن للقهوة أن تضفي على تجعيد الشعر الجميل لونًا بنيًا شوكولاتة مثيرًا للاهتمام ، بينما الكافيين والمعادن المفيدة تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا.

ماذا ستحتاجين:

 2-3 ملاعق كبيرة بن مطحون
بلسم يترك على الشعر - 5-8 أوقية
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.

عملية الصباغة:
اصنعي فنجانًا قويًا من القهوة ، واتركيها تختمر ، ثم ضعيها في الثلاجة. اخلطي البلسم مع القهوة المطحونة وأضيفي القهوة المبردة من الثلاجة. ضعي المزيج على الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة.
ثم يغسل بالشامبو و لتثبيت اللون استخدم مغلي القهوة بعد كل غسل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صبغات طبيعية للشعر.. إطلالة مذهلة بدون ضرر

شعرك جاف ومقصف.. تعرفي على أبرز 5 وصفات طبيعية لاستعادة صحته

فوائدها مذهلة.. أبسط 5 ماسكات لشعرك باستخدام القهوة

ترشيحاتنا

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

أخبار التكنولوجيا.. 5 خطوات للحفاظ على كابل الشاحن من التلف.. سامسونج تطرح أندرويد 11 لهذه الهواتف

حسين السيد: تعرضت للضرب من حازم إمام.. ونحتاج دعم جماهير الإسماعيلي

عرض الفيلم المصري "ستاشر" الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بسينما زاوية

الأهلي يرد على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير

اخبار الفن .. حقيقة تبرأ على حميدة من أغانيه.. وفاة شقيق محمد الحلو.. ازمات إليسا النفسية

Advertisements

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.. مراهقة تلقى حتفها على يد حبيبها السابق

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

رد المفتي السابق على شخص يريد المسح على الملابس عند الوضوء بسبب البرد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء