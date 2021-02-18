بـ 5 جنيهات .. أسرع حيلة لصبغ الشعر

كل سيدة تبحث عن المظهر المثالي، يمكنك منح شعرك لوك مختلف ومنح شعرك قسطًا من الراحة وتجربة بعض الأساليب الجديدة حقًا!.
صبغ شعرك باللون البنى
يمكن لمن يمتلكون الشعر البني أن يجعله لامعًا ويمنحه ألوانًا عميقة جميلة باستخدام مزيج من المريمية وإكليل الجبل.
ماذا ستحتاجين:
ملعقة من البابونج.
6 ملاعق كبيرة إكليل الجبل
3 ملاعق روزمارى
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.
عملية الصباغة:
صبغ الشعر بالقهوة
يمكن للقهوة أن تضفي على تجعيد الشعر الجميل لونًا بنيًا شوكولاتة مثيرًا للاهتمام ، بينما الكافيين والمعادن المفيدة تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا.
ماذا ستحتاجين:
2-3 ملاعق كبيرة بن مطحون
بلسم يترك على الشعر - 5-8 أوقية
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.
عملية الصباغة:
إليك وفقا لموقع "Bright Side" طريقة صبغ شعرك دون تدمير جماله الطبيعي.إليك وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيهات.
صبغ شعرك باللون البنى
يمكن لمن يمتلكون الشعر البني أن يجعله لامعًا ويمنحه ألوانًا عميقة جميلة باستخدام مزيج من المريمية وإكليل الجبل.
ماذا ستحتاجين:
ملعقة من البابونج.
6 ملاعق كبيرة إكليل الجبل
3 ملاعق روزمارى
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.
عملية الصباغة:
أضف جميع المكونات إلى الماء المغلي.
استمرى في الغليان على نار خفيفة لمدة 4 دقائق
اتركى الخليط الناتج لمدة ساعة تقريبًا.
اشطفي الشعر النظيف بشكل متكرر بالمزيج.
يمكنك تطبيق هذا العلاج على الشعر الجاف يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.
صبغ الشعر بالقهوة
يمكن للقهوة أن تضفي على تجعيد الشعر الجميل لونًا بنيًا شوكولاتة مثيرًا للاهتمام ، بينما الكافيين والمعادن المفيدة تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا.
ماذا ستحتاجين:
2-3 ملاعق كبيرة بن مطحون
بلسم يترك على الشعر - 5-8 أوقية
تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.
عملية الصباغة:
اصنعي فنجانًا قويًا من القهوة ، واتركيها تختمر ، ثم ضعيها في الثلاجة. اخلطي البلسم مع القهوة المطحونة وأضيفي القهوة المبردة من الثلاجة. ضعي المزيج على الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة.
ثم يغسل بالشامبو و لتثبيت اللون استخدم مغلي القهوة بعد كل غسل.