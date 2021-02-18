بـ 5 جنيهات .. أسرع حيلة لصبغ الشعر

إليك وفقا لموقع "Bright Side" طريقة صبغ شعرك دون تدمير جماله الطبيعي.إليك وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيهات.

صبغ شعرك باللون البنى

ماذا ستحتاجين:

عملية الصباغة:

أضف جميع المكونات إلى الماء المغلي.

استمرى في الغليان على نار خفيفة لمدة 4 دقائق



اتركى الخليط الناتج لمدة ساعة تقريبًا.

اشطفي الشعر النظيف بشكل متكرر بالمزيج.

يمكنك تطبيق هذا العلاج على الشعر الجاف يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

صبغ الشعر بالقهوة

ماذا ستحتاجين:

عملية الصباغة:

اصنعي فنجانًا قويًا من القهوة ، واتركيها تختمر ، ثم ضعيها في الثلاجة. اخلطي البلسم مع القهوة المطحونة وأضيفي القهوة المبردة من الثلاجة. ضعي المزيج على الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة.



ثم يغسل بالشامبو و لتثبيت اللون استخدم مغلي القهوة بعد كل غسل.