طريقة ازالة الميش من الشعر

تخطئ بعض النساء فى بعض الأحيان في اختيار اللون المناسب من صبغات الشعر والميش والذي لايتوافق مع بشرتها أو أن تلجأ إلى صبغ شعرهن في المنزل؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض كيفية سحب لون الميش من الشعر .





كيفية سحب لون الميش من الشعر ...





خلطة الخلّ والزيوت:

في وعاء نظيف، قومي بفصل بياض بيضتين وخلطهما مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، المقدار نفسه من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من خلّ التفاح. إحرصي على تمازج المكونات جيّدًا، ثمّ طبقيها على شعركِ من الجذور حتّى الأطراف بغزارة واتركيها لمدّة ساعتين، ثمّ اغسليها بالماء الدافئ والشامبو. بإمكانكِ مضاعفة المقادير في حال كان شعركِ طويلًا وكثيفًا.





كيفية إخفاء الميش من الشعر..





خلطة حمام الزيوت الساخن:

للزيوت الساخن تأثير كبير وفعّال في إزالة الصبغات من الشعر، لذلك، الجأي إلى القيام بحمام زيت ساخن 4 مرات في الأسبوع مكون من زيوت طبيعية تعملين على تسخينه لدرجة تتحملينها ثم تضعينه على شعرك ثم شطفه بالماء الفاتر بعد ذلك





كيفية تغير لون الميش من الشعر..





اخلطى 3 ملاعق من العسل والمايونيز وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة شاى بابونج ووزعي الخليط على شعرك طوال الليل واغسلي شعرك صباحًا مرتين باستخدام الشامبو وستحصلين على شعر أشقر لامع.

2- اغمسي مشطك في عصير الليمون ومشطى شعرك واخرجي للخارج واجلسي تحت أشعة الشمس لمدة 15- 20 دقيقه





وكرري هذه العمليه يوميًا لمدة أسبوعين وستلاحظين النتيجه ويمكنك استخدام عصير الليمون على كل شعرك وليس فقط تمشيط خصل منه.

3- أحضري ورق التوت من العطار، قومي بتجفيفه بالفرن واطحينه ، ثم أضيفي قليلا من الماء عليه حتى يصبح كالعجين المتماسك ثم يوضع على الشعر ، يعطيكِ اللون الأسود .

4- قومي بغلي أوراق البابونج وأضيفي إليها ملعقة كركم ، ويشطف الشعر بماء الغلي ، يعطيكِ اللون الأشقر.