فوائد الافوكادو للجسم.. أبرزها بديل طبيعي للفياجرا

يجهل الكثير من الأشخاصالمذهلة ، في الأفوكادو تمد الجسم بالكثير والكثير من الطاقة أبرزها الجنس، وتعتبربمثابة فياجرا طبيعية بدون أضرار، كما أنمفيدة للشعر والبشرة والقلب وجميع أعضاء الجسم، نرصد لكم من خلال هذا المقال الفوائد المذهلة للأفوكادو .

فوائد عصير الأفوكادو :

يمكنك يوميا إعداد كوب من عصير الأفوكادو للحفاظ على الصحة البدنية والتمتع بهذه الفوائد .

1 - الأفوكادو تحمي مشاكل العين :

2 - تقى من السرطان :

تقتل المستخلصات من الأفوكادو أو توقف نمو الخلايا السرطانية التي تؤدي إلى سرطان الفم وربما يكون لها تأثير مماثل على سرطانات أخرى ، وفقًا لدراسة حديثة. ينسب الباحثون إلى مجموعة الثمار الفريدة من العناصر الغذائية ، والتي تشمل الفولات والفيتامينات C و E.

3 - مليئة بالدهون الصحية الغير ضارة :

4. تنظم الكوليسترول فى الدم :

1 الأفوكادو تحتوي على 4 غرامات من الدهون غير المشبعة أحادية القلب الصحية (التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم) ، و 2 غراما من الألياف ، و 1 غرام من البروتين ، مما يجعله بديلًا أقل دهونًا .

فوائد الأفوكادو للشعر :

لأفوكادو ، المعروفة باسم "فاكهة الزبدة" ، هي فاكهة على شكل كمثرى ، كثير الطلب بسبب فوائدها للصحة والجمال. إنه جيد جدًا للبشرة بالإضافة إلى الشعر ، بخلاف نطاق الفوائد الصحية التي يقدمها. أصلية لأمريكا ، هذه الفاكهة اللحم محملة بالمغذيات الأساسية وبالتالي فهي مفيدة للصحة والجلد والشعر. تعتبر، المعروفة باسم "فاكهة الزبدة" ، هي فاكهة على شكل كمثرى ، كثير الطلب بسبب فوائدها للصحة والجمال. إنه جيد جدًا للبشرة بالإضافة إلى الشعر ، بخلاف نطاق الفوائد الصحية التي يقدمها. أصلية لأمريكا ، هذه الفاكهة اللحم محملة بالمغذيات الأساسية وبالتالي فهي مفيدة للصحة والجلد والشعر.





كان المصريون هم أول من استخدموا هذه الفاكهة لتشجيع نمو الشعر ومنع تساقط الشعر، ومنذ ذلك الحين ، كانت الفاكهة جزءًا مهمًا من روتين العناية بالشعر تركز هذه المقالة على فوائد الأفوكادو للعناية بالشعر، وكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الفاكهة في روتين العناية بالشعر فوائد الافوكادو Revitalises الجافة، الشعر التالفة عندما تستخدم على شكل زيت، فإن زيت الأفوكادو كبير في تنشيط الشعر الجاف، البليد والتالف، وتركها تبدو لامع ومليئة بالحياة إن الوجود الغني للبروتينات والأحماض الأمينية في الأفوكادو سوف يخترق فروة رأسك، مما يساعد على شفاء وتغذية وتحسين الصحة العامة للشعر.

الأفوكادو تعالج الشعر التالف والجاف :





الأفوكادو ، يمكنك أيضًا استخدام الأفوكادو المهروس لتدليك فروة رأسك. في الواقع ، يعتقد أن الافوكادو حتى عكس علامات الشعر التالف. ويمنع الأطراف المقسمة أيضًا ، والتي غالبًا ما تكون علامة على جفاف الشعر التالف. علاج الأفوكادو الفعال للشعر الجاف ، التالف ، المجعد سيكون مجرد هريس نصف الأفوكادو في الخلاط. إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو لهذا وتدليكها في فروة رأسك والشعر. اتركه لمدة خمسة عشر دقيقة والشامبو كالمعتاد. بدلًا من زيت، يمكنك أيضًا استخدام الأفوكادو المهروس لتدليك فروة رأسك. في الواقع ، يعتقد أن الافوكادو حتى عكس علامات الشعر التالف. ويمنع الأطراف المقسمة أيضًا ، والتي غالبًا ما تكون علامة على جفاف الشعر التالف. علاج الأفوكادو الفعال للشعر الجاف ، التالف ، المجعد سيكون مجرد هريس نصف الأفوكادو في الخلاط. إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو لهذا وتدليكها في فروة رأسك والشعر. اتركه لمدة خمسة عشر دقيقة والشامبو كالمعتاد.





بدلا من ذلك ، قم بتسخين بضع قطرات من زيت الأفوكادو ، وقم بتدليكه على شعرك ، مع التركيز بشكل خاص على أطراف الشعر لمنع الأطراف المتشققة. ثم ، الشامبو كالمعتاد. يعمل كما مكيف الشعر العميق إليك كيف يمكن للأفوكادو أن يحافظ على شعرك صحيًا تنعيم أقنعة الشعر لتجربة في المنزل طرق الاقتراب من أشقائك المشاركات مميزة يعمل الأفوكادو كمكيف فعال ، خاصة للشعر الجاف ، كما هو دسم وثقيل. عليك فقط أن تقوم بتدليك شعرك باستخدام عجينة الأفوكادو المهروسة ، واتركيه لمدة 15 دقيقة ، وشطفه. فهو يمنحك شعرًا ناعمًا وصحيًا.





وتعتبر ظروف الشعر التالف والجاف ، والسيطرة على الشعر المجعد. بدلا من ذلك ، امزج بين الأفوكادو الناضج ، 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون والعسل. أضف 2 إلى 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي أيضًا ، إذا أردت. تدليك هذا على شعر رطب. استخدم قبعة الاستحمام واتركها لمدة خمسة عشر دقيقة. شطف وغسل كالمعتاد. هذا يجعل شعرك ناعم ولامع وسلس.





يضيف لمعان لشعرك يمكن أن يكون المحتوى المرتفع من الدهون والفيتامينات ، وبصرف النظر عن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأفوكادو .





طريقة استعمال الأفوكادو للشعر :





تعمل بشكل جيد في إضافة لمعان وجمال إلى أقفال الخاص بك. فقط يهرس الأفوكادو ، إضافة ربع كوب من زيت الزيتون ومقبض من عصير الليمون. ضع كل شيء في وعاء واخلطه. ضع العجينة على شعرك. اتركها لمدة 20 دقيقة. شطف والشامبو كالمعتاد. يعطل تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر إذا كان تساقط الشعر هو مصدر قلقك ، فعليك التفكير في استخدام الأفوكادو.









فوائد زيت الأفوكادو :



