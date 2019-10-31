مترميهاش تاني.. 9 فوائد لن تتوقعها لـ نواة الأفوكادو

بعد اكتشاف إحدى الدراسات أن تناول فاكهة الأفوكادو يمكن أن تحمي من أمراض القلب، وذلك عبر الحد من نسبة الكوليسترول الضارة، أشارت العديد من الدراسات المختلفة، إلى أن أن نواة فاكهة الأفوكادو التي يرميها اغلب الناس ، يمكن أن يكون لها فوائد غير متوقعة، ومتعددة



وجد الباحثون أن نواة الأفوكادو تحتوي على العديد من الفوائد، حيث أن نواة الأفوكادو بها العديد من المكونات والعناصر، ومنها: الدهون الصحية والعديد من العناصر الغذائية، وفيتامين K، والفولات، والبوتاسيوم، به نسبة عالية من الألياف مقارنة بالفواكهة الأخرى، بالإضافة إلى وجود الأحماض الأمينية.



وأكد الباحثون، انه يمكن أن تستخدم نواة فاكهة الأفوكادو كعلاج دوائي لأمراض كثيرة، بالإضافة إلى مكون غذائي ممتاز "مكمل غذائي"، وايضا تعتبر مضادة للفطريات، ومضادات الجراثيم والميكروبات، كما أنها مضاد حيوي طبيعي، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.



وأجمعت الدراسات، أن نواة الأفوكادو يمكن أن تقلل من التهابات كريات الدم البيضاء المزمن، بالإضافة إلى التقليل من مستويات الكوليسترول الضارة HDL ، وتزيد من امتصاص المغذيات من الأطعمة التي نتناولها، وتساعد في إنقاص الوزن.



وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد لـ نواة الأفوكادو، وأهمها:



1- مضاد قوي للالتهابات يمكنه أن يقلل بفعالية أعراض مرض التهاب المفاصل.

2- تعالج الإسهال وكذلك المضاعفات الأخرى في الجهاز الهضمي.

3- تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم وهذا يمنع أو يقلل ظهور التجاعيد، و يحسن نسيج الجلد ويعطيه ليونة.

4- تحسن من نظام المناعة في الجسم وتمنع العديد من المشاكل الصحية.

5- تقلل من مستويات الكولسترول وتحرق الدهون في الجسم بالطريقة الأمثل.

6- تساعد على فقدان الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع.

7- ترفع مستويات الطاقة في الجسم.

8- تقي من الإصابة بالأورام السرطانية، حيث يمنع نمو الخلايا السرطانية بفضل محتواه العالي من الفلافونول.

9- تخفف من التهابات المعدة والأمعاء، ومنع الأمراض البكتيرية وتقرحات المعدة.



وكشفت دراسة أجرتها ولاية بنسلفانيا في عام 2013، أن نواة الأفوكادو تعد علاجا فعالا لمرض السكري ومشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات الطفيلية، وجدت دراسة أخرى من نيجيريا في عام 2009، أن نواة الأفوكادو يحمي من ارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الشرايين.