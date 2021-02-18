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تكنولوجيا

اشتر آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه ..عرض الخميس

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:00 ص
اشتر آيفون 7 بلس
اشتر آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه ..عرض الخميس
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قسم التكنولوجيا
يفضل دومًا محبو هاتف آيفون الشهير اقتناء الإصدارات الكبيرة منه  لما توفره من تجربة شاشة كبيرة مع  الأداء المميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، إلا أنه مع هذا العرض يمكنك اقتناء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.

وبحسب موقع "تك رادار" التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود اللامع مقابل 175  دولارًا، ما يعادل 2750 جنيهًا.

يعطيك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

ويمتلك iPhone 7 plus على كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.

تستطيع شراء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الأسود اللامع عبر هذا الرابط.
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