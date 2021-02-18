اشتر آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه ..عرض الخميس

يفضل دومًا محبو هاتف آيفون الشهير اقتناء الإصدارات الكبيرة منه لما توفره

من تجربة شاشة كبيرة مع الأداء المميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، إلا أنه مع هذا العرض يمكنك اقتناء

iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره

تقريبًا.