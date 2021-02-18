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خبير اقتصادي: الشمول المالي سيطور البنية الرقمية في مصر.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مصر من ضمن أسرع 10 دول نموًا في مجال الشمول الرقمي 2020، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعمل على الشمول المالي والرقمي، وتم تعديل تشريعات وإنشاء قوانين فيما يتعلق بالدولة ويسرع من عملية التحول الرقمي. 

وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشمول الرقمي سيساعد في دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تحويل النظم في استخدام تكنولوجيا تحويل واستخدام البنوك والإنترنت البنكي. 

وتابع أن الشمول الرقمي يستهدف منه تطوير البنية الرقمية، ويساعد على تحسين الوضع الاقتصاد، ويتعمد الإتاحة الرقمية ومدى وصول الأفراد للإنترنت وكفاءته. 

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