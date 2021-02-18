التضامن: 15% من حالات الطلاق سببها الإنترنت

قالت الدكتورة رندة فارس، مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الإجتماعى، إن هناك أسباباً أخرى تؤدى للطلاق غير صغر سن الزوجين وعدم تفاهمهم للزواج، ومنها العنف الأسرى.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 15% من حالات الطلاق المسجلة العام الماضي كانت بسبب سوء استخدام الإنترنت ، موضحة أن الأسرة المصرية أصبحت فى حالة من الفردانية، أى أن كل شخص يعيش مع نفسه.





وتابعت أن إنجلترا كانت تقوم بدراسة عن أسباب السعادة الحقيقية، لافتة إلى أنها وجدت أن السعادة الحقيقة فى العلاقات الإيجابية التى يوجد بها اندماج فعلى، حيث إنها تعتبر ظاهرة عالمية.





وأكدت أن هناك تدريبات خاصة للاندماج الفعلى داخل الأسرة وكيفية حل الخلافات والمشكلات، بالإضافة إلى عمل جلسات محاكاة أثناء التدريب ومعرفة خطوات حل الخلاف وإدارة الموارد المالية والتربية الإيجابية.



