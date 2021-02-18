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رياضة

قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:15 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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عبد الحكيم أبو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تمديد الراحة السلبية للاعبيه يوم آخر.

وكان موسيماني قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر موسيماني تمديد الراحة السلبية لتستمر اليوم أيضا خاصة أن الفريق لا يزال يعاني من إجهاد المشاركة في رحلة مونتريال العالم للأندية.

واستقر الأهلي على السفر إلى تنزانيًا مساء غد استعدادا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.
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