قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تمديد الراحة السلبية للاعبيه يوم آخر.





وكان موسيماني قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.





وقرر موسيماني تمديد الراحة السلبية لتستمر اليوم أيضا خاصة أن الفريق لا يزال يعاني من إجهاد المشاركة في رحلة مونتريال العالم للأندية.



