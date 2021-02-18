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فن

بجاكيت فرو.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء جلال عبر إنستجرام

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة  لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألق أسماء جلال بإطلالة أنيقة وناعمة مرتدية جاكيت فرو باللون البيج،  ما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
بجاكيت فرو.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء جلال عبر إنستجرام
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