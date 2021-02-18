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اقتصاد

مسئولو"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة في مدينة حدائق أكتوبر

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروع مدينة حدائق أكتوبر،  يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع ٢٤٩٦وحدة سكنية ١٠٤ عمارات، وهى وحدات إسكان ذات طابع حديث كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تفقدوا مشروع الـ١١٨٥ بإجمالي ٢٨٤٤٠ وحدة إسكان اجتماعى تم تنفيذه بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعة للمشروع، وكذا تفقدوا مشروع  ١٦٠٠٨ وحدة بمنطقة إسكان دهشور، الذى تم نقله لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تجري دراسة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة للمشروع.


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وأعرب مسئولو الإسكان عن سعادتهم بمدي ما وصلت إليه الأعمال بالمشروعات المختلفة في وقت قياسي، حيث يعد مشروع إسكان بديل العشوائيات من المشروعات الهامة بالمدينة وعلي خريطة اهتمام القيادة السياسية. 

ووجه مسئولو الوزارة، بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بنفس جودة تنفيذ الوحدات للمشروعات، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ​


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