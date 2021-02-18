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الأرصاد تعلن عن آخر يوم فى موجة الطقس السيئ.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو آخر يوم فى موجة الطقس السيئ، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم، الخميس، ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.


وأضافت "شاكر"، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، الأربعاء، مشيرة إلى أنه  من المتوقع أن يتم التحسن فى الأحوال الجوية بداية من الغد وستسجل 18 درجة مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر فى الأسبوع القادم ولكنه سيكون أقل حدة من المنخفض الحالى.


وأوضحت أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، ولكنها ستكون أقل من الأمطار التى سقطت أمس، كما أن فرص تساقط البرد منعدمة على أنحاء البلاد.


وأكدت أن محافظات الوجه البحرى ستشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة، منوهة إلى أن سرعات الرياح بدأت تهدأص مقارنة بالأمس، ولن تكون مصاحبة للأتربة، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


ولفتت إلى أن ارتفاع الأمواج أقل من أمس، حيث سجل بالأمس ارتفاع الأمواج 6 أمتار.


وحذرت من حركة الملاحة فى البحرين الأبيض والأحمر، نتيجة لاضطراب البحار.

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