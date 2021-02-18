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مرأة

طرق لإيقاف القشرة بدون استخدام الكيماويات

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
بدون استخدام الكيماويات طرق سريعة تساعد على التخلص من قشرة الرأس بسرعة  إليك حيل مجربة جربيها بنفسك يقدمها موقع "برايت سايد".



1. قشر البرتقال مع عصير الليمون

يحتوي قشر البرتقال على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابًا على جسمك. لعلاج قشرة الرأس، تكون الوصفة كالتالي:

1. خذ قشور البرتقال وضعها في وعاء. ثم اعصر الليمون فيه.

2. تطحن المكونات حتى تتحول إلى عجينة.

3. ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

4. اغسله بالشامبو.

2. الأسبرين ممزوج بالشامبو

لاستخدام الأسبرين على قشرة الرأس ، قم بسحق اثنين من أقراص الأسبرين في مسحوق ناعم واخلطهما مع جزء من الشامبو المعتاد. ضعي المزيج على الشعر واتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه.

3. بذور الحلبة على شكل عجينة

بذور الحلبة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة. لمحاربة قشرة الرأس بمساعدة الحلبة ، عليك اتباع هذه الوصفة البسيطة :

1. ضعي بعض البذور في وعاء صغير من الماء واتركيها تنقع طوال الليل.

2. في الصباح ، اهرسي البذور في مادة تشبه المعجون وأضيفي القليل من عصير الليمون. اخلطها جيدا.

3. ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك واتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.

4. اغسله بالشامبو.

4. زيت جوز الهند مع الليمون

1. سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند واخلطيه بالتساوي مع عصير الليمون.

2. ضعي المزيج على فروة رأسك ودلكي شعرك برفق به.

3. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.
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