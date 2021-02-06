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الحفاظ على فروة الرأس.. وطرق ترطيبها وعلاجها من القشرة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:44 م
الحفاظ على فروة الراس
الحفاظ على فروة الراس
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آية التيجي
هناك العديد من المشاكل والأمراض التي يمكن ان تصيب فروة الرأس، مما يجعل الحفاظ على فروة الراس أمر معقد للبعض، إلا انه يمكن ببعض الحيل والعلاجات البسيطة ان تقوم بـ الحفاظ على فروة الراس من المشاكل التي تواجهها، والتي من أبرزها القشرة والجفاف، وضعف بصيلة الشعر، وغيرها.


ترطيب فروة الرأس الجافة

وفي فصل الشتاء قد تحتاج إلى ترطيب فروة الرأس الجافة، وهي أمر يأتي مع الاهتمام بشكل كبير، وذلك حتى لا تسبب في ظهور مشكلة القشرة وبالتالي حدوث تساقط الشعر وبهتانه الناتج عن نقص الترطيب وتراكم خلايا الجلد الميتة وتراكم خلايا الجلد الميتة.

ويمكن لبعض الوصفات الطبيعية ان تقوم بـ ترطيب فروة الرأس الجافة، دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تضر الشعر أكثر مما تنفعه، وفيما يلي سنقوم بذكر وصفة طبيعية زهيدة الثمن لـ علاج وترطيب فروة الرأس الجافة بخطوات سهلة.

مكونات وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة 

1/3 كوب من جل الصبار
عصير نصف الليمون

طريقة عمل وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة 

- نضع جل الصبار الطازج وعصير نصف ليمونة فى وعاء.
- نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.
- ضع الخليط على فروة رأسك وتدلك بلطف.
- اتركها على الرأس لمدة 30 دقيقة.
- غسل فروة الرأس بالماء العادي.
- إذا كان لديك جروح في فروة رأسك ، فتجنب هذا العلاج.

علاج فروة الرأس الملتهبة

قد تزيد مشكلة القشرة في فصل الشتاء الأمر الذي يجعلنا بحاجة لـ علاج فروة الرأس الملتهبة، حيث انه مع برودة الجو يعاني كثيرون من التهاب فروة الرأس، وبالأخص بين أصحاب فروة الرأس الدهنية ، لذا سنقوم بمناقشة طريقة فعالة في علاج فروة الرأس الملتهبة.

ويعتمد علاج فروة الرأس الملتهبة في التخلص من الأعراض التي تصاحب، وأهمها: حدوث حكة مؤلمة، ظهور قشرة كثيفة مزعجة، إلا ان استخدام الوصفات الطبيعية لا يمكنها ان تجعلك تتخلص من هذه الاعراض.

ومن أبرز طرق علاج فروة الرأس الملتهبة  استخدام التركيبات، والتي سوف تخلصكم من هذه المشكلة، حيث يمكن تحضيرها في أي صيدلية، دون إنفاق الكثير من المال على الوصفات، ولكن عليكم بالتوجه لأصحاب الصيدليات ذات الخبرة والكفاءة، وتشمل التركيبة:

Salicylic acid 1
Sodium borate 2
Zinc oxide 7
Propylene glycol ad 100

وتستخدم  هذه التركيبة على فروة الرأس مباشرة، ولكن يجب رج التركيبة قبل استخدامها ثم دهان فروة الرأس خلال الليل وقبل النوم بمعدل يوم بعد يوم، ذلك حتى تحصلوا على النتيجة المراد تحقيقها.


علاج فروة الرأس الضعيفة

كثيرًا ما تستمعين لنصائح الأطباء عن أهمية الديتوكس للجسم ومدى قدرته على التخلص من السموم، إلا ان الأمر لا يقتصر على الجسم فقط، فيمكن لـ ديتوكس الشعر ان يقوم بـ علاج فروة الرأس الضعيفة  والحصول على شعر صحي وقوي.

ويعتمد ديتوكس الشعر على علاج فروة الرأس الضعيفة؛ حيث إنه يعمل على إزالة السموم من فروة الرأس والجذور وتدليك الفروه وتقشيرها من أجل منح بصيلات الشعر فرصة في النمو بشكل صحي.

مكونات الديتوكس لـ علاج فروة الرأس الضعيفة 

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة عمل دتوكس علاج فورة الرأس الضعيفة :

1- اخلطي المكونات معًا وابدأي في وضعها على فروة رأسك ودلكيها بحركات خفيفة.

2- ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وبعدها اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

3- ثم شطف شعرك بخل التفاح الذي يساعد على قتل البكتريا التي تسبب قشرة الرأس.

ويجب ان تعتمد في وصفة الديتوكس لـ علاج فروة الرأس الضعيفة على تدليك فروة الرأس بحركات خفيفة، وذلك لأنها تحفز الدورة الدموية ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت الذي يمكن أن يتسبب في سد مسام الفروة.

أمراض فروة الرأس 

تؤدي معظم أمراض فروة الرأس إلى تساقط الشعر أو نوع من الطفح الجلدي؛ حيث ان الكثير منها يكون وراثي، يمكن أن يسبب سوء التغذية أو العدوى أيضًا مشاكل وأمراض فروة الرأس. يعتمد العلاج والتوقعات الخاصة بك على الحالة التي تسبب مشاكل فروة الرأس، وهو الأمر الذي سنقوم بتسليط الضوء عليه في السطور التالية.

1- تساقط الشعر
وهناك تجد ان الشعر يتساقط بكميات كبيرة خلال الاستحمام وعند تمشيط الشعر بالفرشاة، وقد يرجع سبب تساقط الشعر إلى نقص الفيتامينات او بسبب ظهور قشرة الرأٍس.

2- الصلع عند الذكور :
يعتبر تساقط الشعر في صدغ الرأس علامة محتملة على الصلع الذكوري، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالصلع الذكوري من بقعة صلعاء أو خط شعر يتراجع ليشكل شكل "M" من الامام، لذا فإن اسباب الصلع عند الرجال غالبا ما تكون وراثية، حيث إنه من الصعب حلها في الكثير من الحالات.

3- الأكزيما الدهنية :
وتعتبر الإكزيما الدهنية من أبرز أمراض فروة الرأس هذه الحالة الجلدية الشائعة والمحددة ذاتيًا عند الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أسابيع و 12 شهرًا، وهي حالة غير غير مؤلم ولا تسبب الحكة، وفيها تظهر قشور دهنية صفراء على فروة الرأس والجبهة التي تتقشر، وعادة لا يتطلب علاجًا طبيًا وسيزول من تلقاء نفسه في غضون 6 أشهر.

4-  الصدفية :
ويمكن ان تكون الصدفية من أهم أمراض فروة الرأس؛ حيث انها عادة ما ينتج عن الصدفية بقع جلدية متقشرة وفضية ومحددة بشكل حاد.
وتظهر في فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، وقد تكون مصحوبة بالحكة.

5- قصور الغدة الدرقية :
ويعتبر قصور الغدة الدرقية أحد أمراض فروة الرأس؛ حيث تشمل الأعراض تقصف الشعر و الأظافر وتساقط الشعر وجفاف الجلد، مما يجعل الإصابة به تؤثر بشكل سلبي على الشعر.

6- سعفة الرأس :
وتعتبر سعفة الرأس عدوى فطرية تصيب فروة رأسك وخصلات شعرك، وهي أحد أمراض فروة الرأس، وتظهر بقع قشرية مسببة للحكة على فروة الرأس، ومن الأعراض الأخرى المحتملة: هشاشة الشعر ، تساقط الشعر ، آلام فروة الرأس ، انخفاض درجة الحرارة ، تورم الغدد الليمفاوية.

7- داء الثعلبة :
داء الثعلبة هو مرض جلدي يتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة بصيلات الشعر عن طريق الخطأ وهو أحد أخطر أمراض فروة الرأس، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ويحدث تساقط الشعر بشكل عشوائي في جميع أنحاء فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم في شكل بقع صغيرة ملساء، غالبًا لا يكون تساقط الشعر دائمًا ، ولكن قد ينمو الشعر ببطء أو يتساقط مرة أخرى بعد إعادة النمو.

8- قمل الرأس :
ويعتبر قمل الرأس أحد أسباب أمراض فروة الرأس الغير مرئية في الشعر؛ حيث يمكن أن تسبب في الحكة الشديدة في فروة الرأس ناتجة عن رد فعل تحسسي لدغات القمل، وتظهر تقرحات على فروة رأسك من الخدش، قد تشعر وكأن شيئًا ما يزحف على فروة رأسك.


كيفية الحفاظ على الشعر من القشرة

يعاني البعض من أزمة القشرة المتراكمة على الرأس والشعر، وهم ما يجعلهم يتساءلون حول كيفية الحفاظ على الشعر من القشرة، والتي تظهر في فصل الصيف مع تراكم العرق والدهون، وفي فصل الصيف نتيجة جفاف فروة الرأس.

وعن كيفية الحفاظ على الشعر من القشرة، و التخلص من مشكلة القشرة والعناية  بفروة الرأس سواء للرجال أو النساء فيمكن استخدام وصفات طبيعية وغير مكلفة في المنزل.

ويمكنك بطريقة طبيعية بسيطة تقشير فروة الرأس والحفاظ على الشعر من القشرة، وذلك عبر إزالة طبقة الجلد الميت على الرأس التي عند تراكمها لفترة طويلة تسد مسام الرأس وتظهر القشرة بشكل كثيف على الشعر، ومن أبرز الوصفات التي تساهم في الحفاظ على فروة الرأس من القشرة ما يلي:

1- بالسكر و الشامبو :
ويمكن وضع  ملعقتين من السكر الخشن في علبة الشامبو التي تستخدمينها ان تقوم بـ الحفاظ على فورة الرأس من القشرة، ولا عليك سوى رج الشامبو مع معلقة السكر واستخدامها عند غسل الشعر، وبمجرد وضع كمية من الشامبو مع السكر على الشعر، قومي بتدليك فروة الرأس جيدًا لمدة 5 دقائق ما يساعد على تقشير فروة الرأس، ومع الاستمرار أسبوعيًا على هذه الطريقة، ستلاحظين فرقًا في كمية القشرة على الشعر.

2- الخل والماء  :
بعد أن تقومي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو و البلسم، قومي بوضع فنجان من الخل على لتر ماء، و اشطفيه به شعرك مع تدليك فروة الرأس جيدًا، واتركيه حتى يجف ثم مشطيه، والأفضل استخدام هذه الطريقة بعد كل مرة يتم فيها غسل الشعر.

3- البيكنج بودر والماء :
ويمكن مزج 3 أكواب صغيرة من المياه ، مع كوب صغير البيكنج بودر في زجاجة وتطبيقها على شعرك الرطب او الجاف من الجذور وحتى الأطراف ودلكي فروة رأسكِ بالخليط 3 دقائق قبل غسله شعركِ بالمياه، ثم اغسلي شعركِ بمزيج القليل من خل التفاح مع المياه وملعقة من زيت عطري قبل غسل الشعر بالمياه الدافئة.

ومن فوائد البكينج بودر أنه يساعد في التخلص من قشرة الرأس، ينظف فروة الرأس، ويمنع إفراز الزيوت، والتي تتسبب في تراكم القشرة فيما بعد.

لا يجب أن  تغني المعلومات الوارد ذكرها عن الحفاظ على فروة الراس من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع healthline /  Pub med / boldsky / theindianspot 
الحفاظ على فروة الراس الحفاظ على فروة الراس
الحفاظ على فروة الراس الحفاظ على فروة الراس
الحفاظ على فروة الراس الحفاظ على فروة الراس
الحفاظ على فروة الراس الحفاظ على فروة الراس
الحفاظ على فروة الراس الحفاظ على فروة الراس
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