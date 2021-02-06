الحفاظ على فروة الرأس.. وطرق ترطيبها وعلاجها من القشرة

ترطيب فروة الرأس الجافة

- نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.

- نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.

علاج فروة الرأس الملتهبة

تتخلص من هذه الاعراض.

الطبيعية لا يمكنها ان

ظهور قشرة كثيفة مزعجة، إلا ان استخدام

علاج فروة الرأس الضعيفة

3- ثم شطف شعرك بخل التفاح الذي يساعد على قتل البكتريا التي تسبب قشرة الرأس.

2- ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وبعدها اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

2- ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وبعدها اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

1- اخلطي المكونات معًا وابدأي في وضعها على فروة رأسك ودلكيها بحركات خفيفة.

1- اخلطي المكونات معًا وابدأي في وضعها على فروة رأسك ودلكيها بحركات خفيفة.

أمراض فروة الرأس

أن تسبب في الحكة الشديدة في فروة الرأس ناتجة عن رد فعل تحسسي لدغات القمل، و

قد تشعر وكأن شيئًا ما يزحف على فروة رأسك.

تظهر تقرحات على فروة رأسك من الخدش،

يحدث تساقط الشعر بشكل عشوائي في جميع أنحاء فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم في شكل بقع صغيرة ملساء، غالبًا لا يكون تساقط الشعر دائمًا ، ولكن قد ينمو الشعر ببطء أو يتساقط مرة أخرى بعد إعادة النمو.

ظهر بقع قشرية مسببة للحكة على فروة الرأس، ومن الأعراض الأخرى المحتملة: هشاشة الشعر ، تساقط الشعر ، آلام فروة الرأس ، انخفاض درجة الحرارة ، تورم الغدد الليمفاوية.

تشمل الأعراض تقصف الشعر و الأظافر وتساقط الشعر وجفاف الجلد، مما يجعل الإصابة به تؤثر بشكل سلبي على الشعر.

وتظهر في فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، و

وتظهر في فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، و قد تكون مصحوبة بالحكة.

غير مؤلم ولا تسبب الحكة، وفيها تظهر قشور دهنية صفراء على فروة الرأس والجبهة التي تتقشر، وعادة لا يتطلب علاجًا طبيًا وسيزول من تلقاء نفسه في غضون 6 أشهر.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالصلع الذكوري من بقعة صلعاء أو خط شعر يتراجع ليشكل شكل "M" من الامام، لذا فإن اسباب الصلع عند الرجال غالبا ما تكون وراثية، حيث إنه من الصعب حلها في الكثير من الحالات.

كيفية الحفاظ على الشعر من القشرة

العناية بفروة الرأس سواء للرجال أو النساء فيمكن استخدام وصفات طبيعية وغير مكلفة في المنزل.

3- البيكنج بودر والماء :

ويمكن مزج

3 أكواب صغيرة من المياه ، مع

كوب صغير البيكنج بودر في زجاجة وتطبيقها

على شعرك الرطب او الجاف من الجذور وحتى الأطراف ودلكي فروة رأسكِ بالخليط 3 دقائق قبل غسله شعركِ بالمياه، ث

م اغسلي شعركِ بمزيج القليل من خل التفاح مع المياه وملعقة من زيت عطري قبل غسل الشعر بالمياه الدافئة.



