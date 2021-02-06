الحفاظ على فروة الرأس.. وطرق ترطيبها وعلاجها من القشرة

هناك العديد من المشاكل والأمراض التي يمكن ان تصيب فروة الرأس، مما يجعل الحفاظ على فروة الراس أمر معقد للبعض، إلا انه يمكن ببعض الحيل والعلاجات البسيطة ان تقوم بـ الحفاظ على فروة الراس من المشاكل التي تواجهها، والتي من أبرزها القشرة والجفاف، وضعف بصيلة الشعر، وغيرها.
إقرأ ايضا | خليط طبيعي يعالج جميع مشاكل الشعر
ترطيب فروة الرأس الجافة
وفي فصل الشتاء قد تحتاج إلى ترطيب فروة الرأس الجافة، وهي أمر يأتي مع الاهتمام بشكل كبير، وذلك حتى لا تسبب في ظهور مشكلة القشرة وبالتالي حدوث تساقط الشعر وبهتانه الناتج عن نقص الترطيب وتراكم خلايا الجلد الميتة وتراكم خلايا الجلد الميتة.
ويمكن لبعض الوصفات الطبيعية ان تقوم بـ ترطيب فروة الرأس الجافة، دون اللجوء إلى المواد الكيميائية التي تضر الشعر أكثر مما تنفعه، وفيما يلي سنقوم بذكر وصفة طبيعية زهيدة الثمن لـ علاج وترطيب فروة الرأس الجافة بخطوات سهلة.
مكونات وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة
1/3 كوب من جل الصبار
عصير نصف الليمون
طريقة عمل وصفة ترطيب فروة الرأس الجافة
- نضع جل الصبار الطازج وعصير نصف ليمونة فى وعاء.
- نقلب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تماما.
- ضع الخليط على فروة رأسك وتدلك بلطف.
- اتركها على الرأس لمدة 30 دقيقة.
- غسل فروة الرأس بالماء العادي.
- إذا كان لديك جروح في فروة رأسك ، فتجنب هذا العلاج.
علاج فروة الرأس الملتهبة
علاج فروة الرأس الضعيفة
أمراض فروة الرأس
تؤدي معظم أمراض فروة الرأس إلى تساقط الشعر أو نوع من الطفح الجلدي؛ حيث ان الكثير منها يكون وراثي، يمكن أن يسبب سوء التغذية أو العدوى أيضًا مشاكل وأمراض فروة الرأس. يعتمد العلاج والتوقعات الخاصة بك على الحالة التي تسبب مشاكل فروة الرأس، وهو الأمر الذي سنقوم بتسليط الضوء عليه في السطور التالية.
1- تساقط الشعر
وهناك تجد ان الشعر يتساقط بكميات كبيرة خلال الاستحمام وعند تمشيط الشعر بالفرشاة، وقد يرجع سبب تساقط الشعر إلى نقص الفيتامينات او بسبب ظهور قشرة الرأٍس.
2- الصلع عند الذكور :
يعتبر تساقط الشعر في صدغ الرأس علامة محتملة على الصلع الذكوري، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالصلع الذكوري من بقعة صلعاء أو خط شعر يتراجع ليشكل شكل "M" من الامام، لذا فإن اسباب الصلع عند الرجال غالبا ما تكون وراثية، حيث إنه من الصعب حلها في الكثير من الحالات.
3- الأكزيما الدهنية :
وتعتبر الإكزيما الدهنية من أبرز أمراض فروة الرأس هذه الحالة الجلدية الشائعة والمحددة ذاتيًا عند الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أسابيع و 12 شهرًا، وهي حالة غير غير مؤلم ولا تسبب الحكة، وفيها تظهر قشور دهنية صفراء على فروة الرأس والجبهة التي تتقشر، وعادة لا يتطلب علاجًا طبيًا وسيزول من تلقاء نفسه في غضون 6 أشهر.
4- الصدفية :
ويمكن ان تكون الصدفية من أهم أمراض فروة الرأس؛ حيث انها عادة ما ينتج عن الصدفية بقع جلدية متقشرة وفضية ومحددة بشكل حاد.
وتظهر في فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، وقد تكون مصحوبة بالحكة.
5- قصور الغدة الدرقية :
ويعتبر قصور الغدة الدرقية أحد أمراض فروة الرأس؛ حيث تشمل الأعراض تقصف الشعر و الأظافر وتساقط الشعر وجفاف الجلد، مما يجعل الإصابة به تؤثر بشكل سلبي على الشعر.
6- سعفة الرأس :
وتعتبر سعفة الرأس عدوى فطرية تصيب فروة رأسك وخصلات شعرك، وهي أحد أمراض فروة الرأس، وتظهر بقع قشرية مسببة للحكة على فروة الرأس، ومن الأعراض الأخرى المحتملة: هشاشة الشعر ، تساقط الشعر ، آلام فروة الرأس ، انخفاض درجة الحرارة ، تورم الغدد الليمفاوية.
7- داء الثعلبة :
داء الثعلبة هو مرض جلدي يتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة بصيلات الشعر عن طريق الخطأ وهو أحد أخطر أمراض فروة الرأس، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ويحدث تساقط الشعر بشكل عشوائي في جميع أنحاء فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم في شكل بقع صغيرة ملساء، غالبًا لا يكون تساقط الشعر دائمًا ، ولكن قد ينمو الشعر ببطء أو يتساقط مرة أخرى بعد إعادة النمو.
8- قمل الرأس :
ويعتبر قمل الرأس أحد أسباب أمراض فروة الرأس الغير مرئية في الشعر؛ حيث يمكن أن تسبب في الحكة الشديدة في فروة الرأس ناتجة عن رد فعل تحسسي لدغات القمل، وتظهر تقرحات على فروة رأسك من الخدش، قد تشعر وكأن شيئًا ما يزحف على فروة رأسك.
إقرأ ايضا | 3 ماسكات لعلاج مشاكل الشعر
كيفية الحفاظ على الشعر من القشرة