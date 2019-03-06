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زيوت سحرية لعلاج مشاكل الشعر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:00 ص
وصفة سحرية للحصول
وصفة سحرية للحصول على شعر مثالي
آية التيجي
جميعنا نبحث عن وصفات طبيعة لعلاج مشاكل الشعر، والتي تنحصر ما بين التقصف، والتساقط، والهيشان، ووفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، فهناك عدد من الزيوت الطبيعية من أكثر العلاجات والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعالج الشعر.

ومن أبرز هذه الزيوت، زيت الخروع وزيت السمسم وزيت الزيتون وأيضا زيت جوز الهند، حيث يمكن استخدامهم معا ليتم تنعيم الشعر من خلال عمل حمام زيت باستخدام الزيوت المذكورة مرتين كل أسبوع، وبعد تقريبا ثلاثين يوما نقوم بعمله مرة واحد أسبوعيا.

وأضاف الموقع أن استخدام هذه الزيوت يعمل على التخلص من تشابك الشعر وتقصفه، بالإضافة إلى أنه يساهم في تطويل الشعر بشكل فعال، وإضفاء لمعان عليه.

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