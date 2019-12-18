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مرأة

خلال أسبوع .. نوع زيت مهمل يعالج جميع مشاكل الشعر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:03 م
نوع زيت مهمل يعالج
نوع زيت مهمل يعالج جميع مشاكل الشعر خلال أسبوع
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكى أغلب الأمهات من معاناتهن هن وأطفالهن من الشعر الخفيف الذى يعتبر بمثابة وراثة ، كما تحار فى استعمال أفضل الزيوت، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أسرع وصفة تساعد على علاج جميع مشاكل الشعر خلال اسبوع من استعمالها .

كشفت خبيرة التجميل " إيمان محمد " عن وصفة زيت القطران الذى يمد الجسم بالعديد من الفوائد المختلفة، وبالأخص الشعر الخفيف.

وقالت خبيرة التجميل إن زيت القطران مغذٍ للشعر لأنه يساعد في السيطرة على تساقطه ويمنع الإصابة بقشرة الرأس ويعزز نمو الشعر بشكل طبيعي.

طريقة استعمال زيت القطران

يوضع زيت القطران على الشعر ويترك لمدة ساعة ، وتوضع فوطة فى مياه ساخنة ،وتوضع على الشعر عدة مرات لامتصاص الشعر وفروة الرأس بالزيت ويغسل بالطريقة المعتادة واحترسى من استعمال البلسم فإنه يؤدى الى تساقط الشعر.
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