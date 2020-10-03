3 ماسكات لعلاج مشاكل الشعر

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مجموعة من الماسكات الطبيعة التى تعالج تقصف ومشاكل الشعر.

ماسكات طبيعية لعلاج مشاكل الشعر:

١- لافندر:

اللافندر يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وعلاج ضعف الشعر، وحمايته من التساقط، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، وتطهير الفطريات المسببة للقشرة، والتخلص من الحكة ويعمل على إنتاج البصيلات الجديدة للشعر، ويقي من الصلع عشبة اللافندر تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس، وتمنح الشعر القوة والنضارة، مفيد في إطالة الشعر.

2- قهوه تركية:

تزيد من لمعان وبريق الشعر تعمل على استعادة حيوية الشعر، تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، تقوي بصيلات الشعر، تعمل على تخليص الشعر من التقصف، تعالج تساقط الشعر، تساعد على تنعيم الشعر، تزيد من طول الشعر، تعالج فروة الرأس.







3- روز ماري:

يعالج تساقط الشعر ويمنع ظهور الشيب ويعمل على زيادة طول الشعر ويطهر فروة الشعر من البكتيريا.