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مرأة

بـ4 مكونات من مطبخك تخلصى من جميع مشاكل الشعر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:00 ص
مشاكل الشعر
مشاكل الشعر
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لمياء الياسين
بمكونات متاحة ومتوفرة من مطبخك يمكنك صنع قناع للعناية بصحة شعرك خلال فترة الحجر المنزلى ليوفر التغذية التي يحتاجها جسمك.

إليك قناع شعر مذهل يسهل صنعه وسيساعدك في التخلص من مشاكل الشعر المختلفة:

قناع الموز وزيت جوز الهند والعسل
يعد هذا القناع غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والفيتامينات والزيوت الطبيعية ويساعد على تحسين مرونة الشعر ومنع تساقطه.

أما زيت جوز الهند فيخترق الشعر ويمنع فقدان البروتين من الشعر.

على الجانب الآخر يساعد العسل فى الحفاظ على رطوبة فروة الرأس ويهدئ فروة الرأس المتهيجة والحكة لمنع تساقط الشعر.

تعمل الأحماض الدهنية والبوليفينول الموجود في زيت الزيتون على تحفيز فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر ومنع التساقط.

مكونات القناع:
2 موزة ناضجة
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة الاستعمال:

في وعاء، اهرسي الموز. وأضيفي زيت جوز الهند وزيت الزيتون وقلبيهما جيدًا. وأخيرًا ضيفى العسل إليه واخلطى كل شيء جيدًا.

ضعي القناع على فروة رأسك وشعرك.

تأكدى من تغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 5 دقائق، واشطفيه باستخدام ماء فاتر.

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