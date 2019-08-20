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تخلصي من مشاكل الشعر في الصيف بمكون واحد ووصفتين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:37 ص
وصفات طبيعية للشعر
وصفات طبيعية للشعر المقصف
آية التيجي
يعد العسل من أكثر المواد الخام الفعالة للعناية بالشعر، لأنه مكوّن طبيعي له العديد من الاستخدامات غير المتوقعة، حيث يمكن ببعض الوصفات الطبيعية استخدام العسل فيها لتحقيق فائدة كبيرة للجسم.

ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة، ومعالج طبيعي، لذا يمكن أن يكون له استخدامات مختلفة للشعر، حيث إنه أحد أفضل المرطبات الرائعة، التي تعالج تشابك الشعر وتقصفه.

ويمكن استخدام العسل مع العديد من الوصفات لإفادة الشعر، ولكن بحكم هذه الفترة التي يتوجه فيها معظمنا لقضاء الوقت على الشواطئ، وبالتالي التعرض للشمس بكثافة، وهو ما يجعل الشعر يتعرض للتلف، والتقصف، لذا فهذا الأمر يجعلنا نبحث عن وصفات طبيعية، لذا سنقدم لكم وصفات مبتكرة. 

- وصفات للعناية بالشعر باستخدام العسل

ومن أبرز المشاكل التي قد نواجهها في علاج الشعر، هو التقصف، أو تلف أطراف الشعر، أو حتى مشكلة القشرة، وفيما يلي ننقل لكم وصفات طبيعية باستخدام العسل، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي، وهم:

١- الوصفة الاولى:

ملعقة من العسل
ماء دافئ.

طريقة استخدام الماسك:
خلط ملعقة من العسل وزجاجة من الماء الدافئ. وشطف الشعر بعد غسله بالشامبو، على أن تتركيه لمدة ساعة، وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام.

الوصفة الثانية:
ملعقة من الشاي
ملعقة من العسل
ماء دافئ

طريقة استخدام الماسك:
اخلطي ملعقتين من الشاي مع ملعقة من العسل مع 5 أكواب ماء دافئ، ثم قومي بشطف الشعر كسيروم بعد الاستحمام، وسوف تحصلين على لمعان، وتجدين شعرك أقوى من ذي قبل، بعد استخدام هذه الوصفة.

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