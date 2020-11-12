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مرأة

بمكون واحد من مطبخك تخلصي من جميع مشاكل الشعر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمكن للقهوة أن تساعد في نمو الشعر خاصة لأولئك الذين يبحثون عن طرق لتعزيز نمو الشعر المجهد، فتبقى القهوة من أكثر الطرق الطبيعية فعالية لتعزيز نمو الشعر، حيث يساعد الكافيين الموجود فيها على تحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.


ووفقا لموقع "برايت سايد"، فإن الاستخدام المنتظم للقهوة على الشعر يقوي بصيلات الشعر ويجعل شعرك ناعمًا وطويلًا.


إليك كيفية استخدام القهوة لنمو الشعر:

1. شطف شعرك بالقهوة متبوعًا بتدليك سريع للرأس يحفز بصيلات الشعر ويساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر.


 ماذا تحتاجين
• 2 ملعقة كبيرة بن مطحون
• 1 كوب ماء


طريقة الاستعمال:

• قومى بتخمير فنجان قهوة قوي واحتفظي به جانبًا حتى يبرد.

• اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد واعصري الماء الزائد من شعرك.

• قومى بإمالة رأسك للخلف وصب القهوة الباردة الآن على فروة رأسك وشعرك.

• دلكي فروة رأسك لمدة 3-5 دقائق.

• غطي شعرك بقبعة الاستحمام.

• اتركه لمدة 20-30 دقيقة.

• اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واتركي شعرك يجف في الهواء.

• استخدم هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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