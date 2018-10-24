وصفة سحرية لعلاج مشاكل الشعر .. تغنيك عن خبراء التجميل

مشاكل الشعر التى تتعرض لها المرأة كثيرة جدا ، مما يدفع النساء للذهاب الى مراكز التجميل والخبراء المتخصصين لعلاج هذه المشاكل لكن هذا يكلفهن الكثير من الأموال.



عرض موقع " bold sky" ، طريقة تحضير لوصفة تمكنهن من علاج جميع مشاكل الشعر فى المنزل، دون الحاجة للذهاب للمتخصصين.



مكونات الماسك:

2 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب

2 ملعقة كبيرة زيت اللافندر

1 ملعقة طعام زيت جوجوبا

1 ملعقة طعام عسل

1 بيضة



طريقة عمل ماسك الشعر:

افتح البيضة واخلطها مع العسل.

خفق المكونات معا حتى تندمج في واحدة وتضعها جانبا.

خذ وعاءًا صغيرًا ، وأضف كل الزيوت الموجودة فيه واحدة تلو الأخرى و قم بالتسخين على نار منخفضة.

تسخين الزيت لمدة 20-30 ثانية حتى يصبح دافئًا قليلًا "دافئ بما يكفي لتضعه على فروة رأسك"، أطفئ الحرارة.

أضيفي مزيج البيض والعسل إلى مزيج الزيت واخلطه معًا حتى تحصل على عجينة لزجة.



طريقة الاستخدام:

ابدئي بتنظيف شعرك وتفكيكه لإزالة أي عقدة.

تقسيم شعرك إلى قسمين متساويين.

ابدأ مع قسم واحد في كل مرة.

قسم التقسيم المحدد إلى أقسام صغيرة وابدأ بتطبيق الخليط على كل قسم باستخدام الفرشاة.

بمجرد أن تضعى الخليط في كل مكان فى الرفروة اسرعى بتغطية رأسك بـ "البونيه" واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسل شعرك باستخدام الشامبو والبلسم الخالي من الكبريتات.

كررى هذا القناع مرة واحدة كل 15 يومًا للحصول على النتائج المرجوة.

مع العديد من الفوائد المذهلة ، فإن زيت بذور العنب يستحق بالتأكيد تجربة ويستحق حقا مكانا في روتين العناية بالشعر.