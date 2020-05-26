فاكهة طبيعية تعالج جميع مشاكل الشعر وتجعله كالحرير

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طريقة استعمال الموز للشعر، بمكونات بسيطة .

المكونات :

• ثمرة موز

• ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر

• ملعقة كبيرة زيت زيتون

• ملعقة كبيرة عسل

• ملعقة كبيرة عصير ليمون



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كيفية عمل ماسك الموز للشعر :

• خذي موزة ناضجة وقطعيها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.

• في وعاء صغير ، خذي زيت جوز الهند.

• بعد ذلك ، أضيفي زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.

• أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا.

• أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وامزجي كل شيء جيدًا مرة أخرى.