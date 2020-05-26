فاكهة طبيعية تعالج جميع مشاكل الشعر وتجعله كالحرير

كشف موقع بولد سكاى عن ماسك الشعر الطبيعي، الذي يجعل الشعر كالحرير ويعالج جميع مشاكله.
طريقة استعمال الموز للشعر، بمكونات بسيطة .
المكونات :
• ثمرة موز
• ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر
• ملعقة كبيرة زيت زيتون
• ملعقة كبيرة عسل
• ملعقة كبيرة عصير ليمون
كيفية عمل ماسك الموز للشعر :
• خذي موزة ناضجة وقطعيها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.
• في وعاء صغير ، خذي زيت جوز الهند.
• بعد ذلك ، أضيفي زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا.
• أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا.
• أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وامزجي كل شيء جيدًا مرة أخرى.