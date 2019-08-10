تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

تتطلع أغلب السيدات من اليوم ألى أفضل تسريحات للشعر الطويل للعيد ،الذى لم يتبقى علية سوى أيام قليلة ،لذلك نقدم لك أفضل تسريحات للشعر الطويل 2019 ،المناسبة للعيد لأفضل أطلالة لك .





أفضل تسريحات للشعر الطويل للعيد

أفضل تسريحة شعر ، يمكنك فقط ربطه في كعكة. سيعزز مظهرك ويمنع شعرك من التجعد.





طريقة كعكة الشعر الطويل

تمشيط شعرك باستخدام وتطبيق بعض رذاذ الشعر للحصول على بعض قبضة.

اجمع كل شعرك واربطه في ذيل حصان عالي.

قم الآن بلف شعرك ولفه حول قاعدة ذيل الحصان لعمل كعكة.

تأمين النهايات باستخدام بعض دبابيس بوبي.

شد الكعكة قليلًا لإضافة بعض الحجم وإنهائها مع بعض رذاذ الشعر.





2. تسريحة الشعر الطويل للعيد ذيل حصان

طريقة تسريحة الشعر ذيل حصان تناسب الحر خلال أيام العيد ستعطيك هذه تصفيفة الشعر نظرة مريحة وغير تقليدي في نفس الوقت. من السهل القيام به وسهل التعامل معه ، ستستمر هذه التسريحة للشعر الطويل طوال اليوم دون أي حاجة للاتصال.





كيف نفعل

اصنع فراقًا جانبيًا أو متوسطًا في المقدمة وتمشط شعرك للخلف.

اجمع كل شعرك واربطه في ذيل حصان منخفض عند قاعدة العنق.

الآن ، استخدم مشطًا واسع الأسنان لتمشيط شعرك على شكل ذيل حصان قليلًا وتنظيف ذيل الحصان الخاص بك لمنحه مظهرًا فوضويًا وقد انتهيت.





3. تسريحة شعر طويل موجات فضفاضة

تكون الأمواج السائبة هي تصفيفة الشعر بالنسبة لمعظم النساء، فالموجات الفضفاضة هي الخيار الأمثل لقضاء يوم غير رسمي في هذه الرياح الموسمية.





كيف نفعل

قم بتمشيط شعرك وجزء الجزء الأمامي من الشعر من خلال فراق من اختيارك. يمكنك إما استخدام مكواة مسطحة لتسوية شعرك الأمامي أو تركه هكذا.

الآن باستخدام مكواة تجعيد الضفيرة شعرك في موجات فضفاضة ، من منتصف إلى نهايات شعرك.

اتركه يبرد قليلًا قبل التمشيط خلاله برفق باستخدام مشط واسع الأسنان الانتهاء من ذلك مع بعض رذاذ الشعر.





4. ربط الشعر من جانب

ربط شعرك إلى جانب واحد لن يمنعه من التجعد فحسب ، بل يمنح مظهرك بالكامل تغييرًا منعشًا.





كيف نفعل

جانب جانبي شعرك في الجبهة واكتساح كل شعرك على جانب واحد ، ويفضل أن يكون ذلك في اتجاه الجزء الأكبر ، ابدأ في تجديل شعرك في جديلة ثلاثية الأشرطة. عندما تصل إلى النهاية ، قم بتثبيته باستخدام ربطة شعر.

شدّ جديلك قليلًا لإعطائه بعض الحجم.

يمكنك استخدام بخاخ للشعر إذا أردت ، لوضع كل شيء في مكانه.





5. تسؤيحة الشعر الطويل الضفيرة الفرنسية

يربط شعرك لمنعه من التجعد ، قد تحتاج إلى القليل من التدريب في البداية ، ولكن بمجرد أن تتوقف عن ذلك ، سيستغرق الأمر بضع دقائق للقيام به.





كيف نفعل

مشط من خلال شعرك واسحبه إلى الوراء.

خذ مقطعًا من شعرك من أعلى رأسك.

البدء في جديلة هذا القسم في جديلة ثلاثة حبلا المعتادة.

أثناء تجديل شعرك وتقاطعك ، في كل مرة تأخذ مقطعًا صغيرًا من الشعر من جانب رأسك وإضافته إلى الجديل ، قبل عبوره. بينما تستمر في التجديل ، خذ كل شعرك إلى الجديل تدريجيًا حتى تصل إلى مؤخر العنق.

استمر الآن في تجديل شعرك في جديلة ثلاثية الأشرطة.

نهاية جديلة باستخدام ربطة الشعر والانتهاء من ذلك.





6. تسريحة للشعر الطويل 2019 تجعيد الشعر

ببعض تجعيد الشعر هذا الموسم هو أفضل شيء يمكنك القيام به، قم فقط بتجعيد شعرك .





كيف نفعل

تمشيط بلطف من خلال شعرك.

ضعي بعض واقي الحرارة على شعرك.

قسّم شعرك إلى قسم أصغر.

خذ مقطعًا صغيرًا من شعرك وقم بتجعيده باستخدام مكواة تجعيد.

استمر في تجعيد الشعر كل قسم على حدة حتى تغطي شعرك بالكامل.

اسمح لشعرك أن يبرد قليلًا قبل أن يطفئه قليلًا.





مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير .