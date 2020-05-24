AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طبيعي وسهل.. قناع لشعر ناعم وبدون تقصيف

الأحد 24/مايو/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعد العناية بالشعر هو اكثر مايشغل فكر الكثير من الفتيات ، ولكن يمكن ان تحظى بطريقة فريدة لشعر ناعم وخالي من التقصيف  فيمكن ان تقومي بتجربتها في نهاية هذا الأسبوع وستنبهري بالنتيجة


الطريقة :
* في وعاء ، اهرسي موزة باستخدام شوكة وأضيفي ملعقتين من العسل. امزجيها وأضيفي 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون. امزجها معًا حتى تحصل على خليط رشيق.

* بمجرد مزجه ، خذي أقسامًا من شعرك وضعيه على شعرك ودعيه يجف لمدة ساعتين.

* بعد ساعتين ، اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو جيدًا.

النتيجة: هذا يعد بشعر ناعم ناعم بمكونات متاحة بسهولة!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بذور مهملة من مطبخك لإطالة شعرك

نتائجها مضمونة.. 3 حيل لإطالة الشعر فى غمضة عين

بـ4 مكونات من مطبخك تخلصى من جميع مشاكل الشعر

نتائجها مذهلة.. ماسكات وزيوت للعناية بجمالك في شهر رمضان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة السعودية.. تركي آل الشيخ يهنئ الوطن العربى بعيد الفطر.. وبشرى سارة لجماهير الهلال السعودي

جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

اخترقا إجراءات مواجهة كورونا.. الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته

متى يبدأ صيام الست من شوال؟.. تعرف على الوقت الصحيح

الصحة: تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

من أمام حمام السباحة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد