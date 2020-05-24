طبيعي وسهل.. قناع لشعر ناعم وبدون تقصيف

الطريقة :

* في وعاء ، اهرسي موزة باستخدام شوكة وأضيفي ملعقتين من العسل. امزجيها وأضيفي 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون. امزجها معًا حتى تحصل على خليط رشيق.





* بمجرد مزجه ، خذي أقسامًا من شعرك وضعيه على شعرك ودعيه يجف لمدة ساعتين.





* بعد ساعتين ، اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو جيدًا.



