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أخبار البلد

تدريب صيادلة هيئة الدواء بالتعاون مع دستور الدواء الأمريكى

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تم تنظيم ورشة عمل للعاملين بهيئة الدواء المصرية للتدريب على التفتيش والتدقيق على معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، وذلك بالتعاون مع دستور الدواء الأمريكى وبرعاية شركتى جانسن وفياتريس، وذلك بحضور ممثل دستور الدواء الأمريكي USP  في مصر والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع دستور الدواء الأمريكى من أجل تطبيق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة لمختلف العاملين بالهيئة، وأن الهدف من الورشة هو تنمية قدراتهم الفنية وإكسابهم مهارات جديدة ترتقى بأدائهم الوظيفي، وتمكنهم من القيام بمهامهم التي تساهم في حصول المواطن على مستحضرات دوائية تتمتع بالمأمونية والفاعلية.

وأشار إلى أنه تم تدريب ما يزيد عن 70 متدرب من مختلف إدارات الهيئة، وأنه تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وأن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية، وأوضح أن التدريب شمل التعرف على أحدث طرق التدقيق والتفتيش الرقابى على المعامل ومراكز الثبات طبقا لأحدث المعايير العالمية وتقييم نظم الجودة من خلال أمثلة عملية متعددة، كما تم التدريب على أنواع التدقيق المختلفة ومنها ما يقوم على أسس تحديد المخاطر risk-based audits، والتأكد من نزاهة البيانات Data Integrity، وتصنيف ملحوظات ومخرجات التفتيش، وكتابة التقارير ومتابعة عملية التدقيق Follow up audits.

يأتى هذا التدريب ضمن خطة الهيئة لتطبيق سلسلة من برامج التدريب المتخصصة طبقا لأحدث المعايير والبرامج الدولية، لبناء كوادر فنية تتمتع بكفاءة ومهارات عالية، بما يعود بالنفع على منظومة الدواء المصرية، والمنظومة الصحية وصحة المواطن بشكل عام.
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