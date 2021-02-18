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حوادث

ندب الأدلة الجنائية لفحص حادث انفجار اسطوانة غاز وحريق شقة بشبرا الخيمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لمكان واقعة حادث أنفحار أنبوبة غاز بالطابق الخامس بشارع الشعراوي دائرة القسم. 

وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق ومعرفة اسباب حدوثه والاستعلام عن حالة المصابين لإمكانية استجوابهم من عدمه، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتشكيل لجنة لصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق.
وكان 6 اشخاص من بينهم 5 اشقاء قد اصيبوا فى حادث انفجار اسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم السيطرى على الحريق الذى تبين اندلاعه بشقة بالطابق الخامس بشارع الشعراوي وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بالطابق الخامس بعقار بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة بسب انفجار اسطوانة غاز واسفر الحادث عن اصابة 6 اشخاص من بينهم 5 أشقاء.

والمصابين هم مختار ف" 46 عاما، مصاب بحرق بالوجة واليدين وإسلام م" 26 عاما مصاب بحرق الوجة واليدين وأحمد م" 33 عام مصاب بحرق بالوجة واليدين وأسامة م" 20 عاما، مصاب بحرق بالوجة واليدين ومصطفي م" 30 عاما، مصاب بالوجة واليدين وتم نقل جميع المصابين لمستشفى القصر العيني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
من ناحية اخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اليوم تجديد حبس زوجين 15 يومًا على ذمة التحقيقات قاما بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 شهور للبيع نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وقررت النيابة إجراء تحليل dna للطفلة الرضيعة التي عرضها والدها للبيع مقابل 50 ألف جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها المقيمة بإحدى قرى مدينة كفر شكر مع استمرار حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيق.
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