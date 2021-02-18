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حوادث

بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه.. ضبط شخص لقيامة بتجميع مدخرات العاملين في الخارج

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" ، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (6,000,000 - ستة ملايين جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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