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حوادث

ضبط محاسب بأحد التجمعات السكنية لتزويره كشوفاً بنكية والاستيلاء على أموال اتحاد الملاك

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المستندات واستغلالها فى الإستيلاء على أموال المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من  محام بصفته وكيلًا عن (رئيس اتحاد شاغلى إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفى الإتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم ، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفى حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالى فى حساب الإتحاد وتبين أنهما "مزوران" ، وبفحص كشفى الحساب المشار إليهما فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا بإستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكنى المشار إليه وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعـــــها بحساب الإتحاد بفرع أحد البنوك ، واستولى على مبلغ مالى عقب قيامه بتزوير كشفى الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعثر بحوزته على (جهاز " لاب توب " -  هاتف محمول) ، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنيًا تبين إنه يحتوى على (كشفى الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم إستخدامها فى التقدم للعمل) ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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