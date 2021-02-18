ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قريشي: العلاقات بين باكستان ومصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر: إنه كان "من دواعي سروري" لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وأتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان"، موضحًا أن العلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.
وأضاف في تغريدته -التي نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- "سعدت بلقاء وزير الخارجية سامح شكري.. والعلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.. وناقشت ووزير الخارجية شكري سبل تنمية علاقاتنا، مع زيادة التواصل بين الشعبين، والتجارة والمشاركة المستدامة.. ونتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان".
وقال قريشي في تغريدته إن العلاقة بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين. 
وقال قريشي لشكري إن باكستان تعتبر مصر دولة مهمة في العالم العربي، مضيفًا أن البلدين يتمتعان "بعلاقات تاريخية دينية وثقافية وأخوية" بحسب الصحيفة الباكستانية.
وكان قريشي قد وصل أمس الأول الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة رسمية حيث ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الوزير سامح شكري.
كما التقى وزير الخارجية الباكستاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي إذ تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية باكستان يزور القاهرة غدًا

سامح شكرى: نعمل على تقوية العلاقات المصرية الباكستانية فى كافة مجالات التعاون

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

تعزيز المصالح التنموية.. أبرز نتائج المباحثات المصرية الباكستانية .. تفاصيل

بعد دعوة الرئيس لزيارتها .. برلماني: مصر تمتلك علاقات تاريخية وطيدة مع باكستان

برلماني: دعوة السيسي لزيارة باكستان تؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول العظمى

ترشيحاتنا

مارسيلو الإسماعيلي يواجه عقوبة الإيقاف بعد طرده في مباراة الزمالك

هل ينخفض سعر البنزين والغاز بعد طرح أول مزايدة عالمية.. برلماني يجيب

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

3 أسباب تشعل موقعة الأهلى والزمالك اليوم بدوري محترفي اليد

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور