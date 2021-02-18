تعرف على كيفية التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات 2021

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في إطار التعاون المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات (AGYA) لدعم التعاون المصرى الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا ، يسر الأكاديمية العربية الألمانية ومقرها أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والإنسانيات (BBAW) في ألمانيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في مصر، عن دعوتها للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بتعزيز التعاون العلمى والبحثى للتقدم بطلبات الالتحاق بعضوية الأكاديمية لعام 2021، على أن يكون آخر موعد للتقديم 11 أبريل 2021.





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وأوضحت أن الأكاديمية العربية الألمانية تعمل على تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين الشباب من جميع التخصصات والمتميزين فى مجال العمل البحثى والأكاديمي، وذلك إلى جانب دعمها لمشاريع مبتكرة متعددة التخصصات من قبل أعضائها في مختلف مجالات البحث والسياسة العلمية والتعليم، وقد حقق أعضاء الأكاديمية العربية الألمانية من 19 بلدًا حتى الآن العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة بشأن مواضيع مثل التعليم العربي والألماني؛ التراث المشترك والتحديات المشتركة؛ الطاقة والمياه والبيئة؛ الصحة والمجتمع؛ والابتكار.

كما تقدم AGYA لأعضائها فرصة متميزة للمشاركة الفعالة في الأكاديمية وتنفيذ مشاريع بحثية مبتكرة عبر الحدود من خلال الدعم والتمويل للمشاريع فى التخصصات ذات الصلة بالمجتمع، ويقوم الأعضاء بتشكيل أنشطة الأكاديمية وتطبيق أفكارهم ونهجهم الخاص في إطار التعاون البحثي بين الدول العربية وألمانيا، وتسعى الأكاديمية إلى بناء وتقوية روابط التواصل بين أعضائها وخريجيها لتسهيل فرص التعاون المثمر مع المؤسسات البحثية المرموقة في ألمانيا والبلدان العربية وإمكانية التواصل الفعال مع نخبة من الأكاديميين والباحثين ذوى الخبرة.

وأشارت إلى أنها تقدم AGYA التمويل والدعم الإداري لتنفيذ المشاريع البحثية ضمن مجموعات العمل متعددة التخصصات المشتركة بين الأعضاء العرب والألمان، حيث يجتمع الأعضاء لمناقشة وتطوير وتنفيذ مبادرات بحثية حول الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وتدعم AGYA أعضائها بالمشاركة فى فرص التدريب لتعزيز مهاراتهم الأكاديمية بالإضافة إلى مهاراتهم التخصصية والثقافية.

وأعلنت متطلبات التقديم:

- يجب أن يكون المتقدم/ تكون المتقدمة من الباحثين البارزين فى بداية مسارهم الوظيفى كما:

- يعمل/تعمل فى أحد المجالات الآتية (العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات)، مع خبرة موثقة في البحث وأن يكون مر على الدكتوراه من 3 إلى 10سنوات.

- أن يكون/تكون تابع لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو فى أى بلد عربى: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، واليمن.





- الطلاقة فى اللغة الإنجليزية لغة العمل في AGYA، ليس بالضرورة معرفة اللغة الألمانية أو العربية.





- يتوقع من المرشحين الناجحين أن يكون لديهم سجل مثبت من التميز البحثي في مجال تخصصهم وستكون الأولوية للمرشحين ذوي الإمكانات القوية لتقلد المناصب القيادية الأكاديمية. تتطلب العضوية المشاركة النشطة من جانب الأعضاء.





- الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب فى العلوم والإنسانيات هي أكاديمية عاملة، فمن المتوقع أن يكرس المرشحون الناجحون قدرًا كبيرًا من الوقت لأنشطة AGYA والمشاريع الممولة التي يعملون عليها في إطار الأكاديمية، تستمر عضوية الأكاديمية لمدة خمس سنوات تليها عضوية مدى الحياة في شبكة الخريجين.





- يجب أن يكون التقديم باللغة الإنجليزية. أوراق التقديم متاحة علىhttp://agya.info/cfm2021 /