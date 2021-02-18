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اقتصاد

مصر تبحث زيادة التعاون مع الأردن في مجال النفط.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:44 م
مصر تبحث زيادة التعاون
مصر تبحث زيادة التعاون مع الأردن في مجال النفط
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مايكل عياد
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن والتى تزور القاهرة حاليًا على رأس وفد من التنفيذيين ، حيث بحث الملا مع نظيرته الأردنية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والطاقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول منذ قليل، فقد ناقش الوزيران خلال الإجتماع سبل دعمها خلال الفترة المقبلة تعظيمًا للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين ، كما بحث الوزيران مجالات العمل الجديدة لتوسيع أطر التعاون الجارى.

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كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود المبذولة فى ظل جائحة كورونا     .
وصرح الملا أن التكامل بين البلدين خاصة فى مجال الغاز الطبيعى شهد تطورًا ملحوظًا بدعم الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بما يسهم فى زيادة حجم التعاون وتنمية حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأردن .

وأكدت الوزيرة المهندسة هالة زواتى أن التنسيق والتعاون بين البلدين فى مجال الغاز والبترول يمثل نموذجًا للتعاون المشترك ويؤكد عمق العلاقات ويعد تتويجًا للعمل المشترك مشيدة بأداء الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن وتنفيذها للمشروعات بأعلى المواصفات وفى التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة .
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