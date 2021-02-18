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فن

بإطلالة محتشمة.. أحدث جلسة تصوير لـ سامي أبو ضيف

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة وهي ترتدي ملابس رسمية وتسريحة شعر بسيطة. 

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.
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