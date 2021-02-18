ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن 5 سنوات لـ عاطل لإدانته بسرقة مواطن بالإكراه في قصر النيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بحكمها على عاطل في اتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بمنطقة قصر النيل.

وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن 5 سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام. 

وكان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من مواطن بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد عاطل استوقفه بمنطقة الزمالك، بحجة مساعدته في إجراء مكالمة من هاتفه، ثم أشهر في وجهه سلاحا أبيض واستولى على هاتفه ومتعلقاته وفرّ هاربًا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وإحالته لنيابة وسط القاهرة. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور