السجن 5 سنوات لـ عاطل لإدانته بسرقة مواطن بالإكراه في قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بحكمها على عاطل في اتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بمنطقة قصر النيل.





وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن 5 سنوات.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.





وكان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا من مواطن بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد عاطل استوقفه بمنطقة الزمالك، بحجة مساعدته في إجراء مكالمة من هاتفه، ثم أشهر في وجهه سلاحا أبيض واستولى على هاتفه ومتعلقاته وفرّ هاربًا.





على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وإحالته لنيابة وسط القاهرة.