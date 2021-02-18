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رياضة

4 فى مهمة رسمية.. رئيس الجبلاية يطير إلي المغرب لدعم أبوريدة على مقعد الكاف

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:07 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي
قرر المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، السفر الى المغرب خلال الشهر المقبل لدعم المهندس هاني أبوريدة فى انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كما قرر الثلاثي النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة السابق، والدكتور كرم كردي، ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق السفر الى المغرب من أجل دعم المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على مقعد الفيفا.

وسبق لاحمد مجاهد تاكيده على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

يذكر أن  الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.
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