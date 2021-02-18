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أخبار البلد

مصر بتتغير للأجمل.. شاهد ترعة أم عبد الله قبل وبعد التأهيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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أمل مجدى
انتهت الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والرى بالغربية التابعة لوزارة الرى من تأهيل ترعة "أم عبد الله " ونشرت صورًا للترعة قبل التأهيل وأثناء وبعد التأهيل.

وقد صرح الدكتور محمد عبد العاطى بأنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد على ١٠٠٠ كيلومتر ، وجارى تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، كما وجه سيادته بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة للمردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
مصر بتتغير للأجمل.. شاهد ترعة أم عبد الله قبل وبعد التأهيل
مصر بتتغير للأجمل.. شاهد ترعة أم عبد الله قبل وبعد التأهيل
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