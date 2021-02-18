خالد عكاشة: زيارة الحكومة الليبية لمصر تتويج لجهود القيادة السياسية "فيديو"

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة له أهمية كبيرة جدًا فى ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أنه جاء تتويجًا للجهود المصرية التي استمرت خلال الأعوام الماضية لمساعدة الأشقاء في ليييا.





وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل المشاركين في أي فعالية وفي أكثر من مناسبة لخدمة مصالح الدولة الليبية وبذل جهد كبير للوصول لهذه المحطة والتي عكست اهتمام مصر بليبيا كجزء من الأمن القومي العربي.





وأوضح أن هذه الزيارة إذا لم تكن أولى زيارات الديبية خارج ليبيا فهي من أوائل زياراته التي قام بها من أجل التأكيد على أن مصر شريك أساسي للدولة الليبية في خطواتها نحو تحقيق الاستقرار والعمل المشترك على كافة الأصعدة في مرحلة تلي مرحلة الدعم وتشكيل حكومة جديدة وهي مرحلة إعادة الإعمار وبناء المؤسسات على النمط الحديث.



