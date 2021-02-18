المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة ببلبيس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، فى جلستها اليوم، حكمها بمعاقبة ترزى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته كمية من مخدر الهيروين تزن 135 جراما، لترويجها على عملائه بمدينة بلبيس.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن رجال مكافحة المخدرات بمركز شرطة بلبيس من ضبط "محمود أ" 22 سنة ترزى، مقيم بير عمارة مركز بلبيس، وبحوزتة كمية من مخدر الهيروين تزن 135 جراما بقصد الاتجار.





وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 31346 جيات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2241 كلى جنوب الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.