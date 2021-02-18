السعودية تقترب من عودة الحياة الطبيعية.. أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنها لا تزال تتابع منحنى إصابات كورونا بحالة من اليقظة من أجل دفعه للتراجع.









ووفقا لشبكة "العربية"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة السعودية حول مستجدات كورونا اليوم، الخميس، إن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا.









وأضاف العالي أن عدد الجرعات المقدمة من لقاح فيروس كورونا تجاوز نصف مليون جرعة، مؤكدا أن خطة التوسع تواصل تسارعها وجميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.









وحول إجازة هيئة الغذاء والدواء السعودية للقاح استرازينيكا، أكد المتحدث باسم الوزارة أنه معتمد أيضا من منظمة الصحة العالمية.









وشدد العالي على أن اللقاحات سلاح قوي لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.









وأوضح أن المتعافين من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة من اللقاح بفضل المناعة الطبيعية.









ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية المواطنيين وجميع المقيمين في المملكة إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والتباعد، مؤكدا أنه إذا تم الالتزام بالاحترازات يمكن توقع تراجع عدد الإصابات.











واعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والسماح باستخدامه في المملكة.







