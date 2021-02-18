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أخبار البلد

الفلاحين تحذر: ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين رغم استقرار اسعار اللحوم الحمراء ما بين 100الي140 حسب نوع اللحوم ومكان البيع منذ فتره كبيره .

وأشار أبوصدام خلال تصريحات له اليوم، نتوقع ارتفاع نسبيا تتدريجيا  في اسعار اللحوم الحمراء  في الايام القليله القادمه  إذا لم تتدخل الحكومه لاحداث التوازن المطلوب في الاسعار


وقال أبوصدام إن أسباب هذا الارتفاع المتوقع تتلخص في
دخول مواسم يكثر فيها استهلاك اللحوم بداية من شهر رجب العظيم  إلي عيد الأضحي المبارك، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية، لان معظم  مستلزماتها مستورده وتاثرت سلبيا  بأزمة كورنا

ونوه إلي أنه يتم البدء الاقبال علي شراء المواشي الحيه بهدف التسمين  حتي عيد الاضحي وارتفاع اسعارها عن الايام الماضيه 
، مضيفا أن تدعيات ازمة كورنا وضعف عمليات استيراد اللحوم الحيه والمبردة والمجمدة.
 
وأوضح أن الاعتماد القوي علي اللحوم الحمراء المستورده وضعف الانتاج المحلي نسبيا حيث نستورد  نحو 45%من احتياجتنا سنويا ، كما أنه يتم البدء فى حملات تطعيم المواشي ضد الامراض الشتوية وخاصة الحمي القلاعية وضعف عمليات تسوق المواشي محليا في الشهور الماضية. 

وأضاف أنه قرب انتهاء موسم حش محصول البرسيم في منتصف مايو المقبل  كاحد أهم وارخص الاعلاف الخضراء
بالاضافة الي تراجع هامش الارباح لمربي الماشيه وخروج عدد كبير من مربي الماشيه من المجال وتقليص البعض الآخر لانشطته 

واكد ابوصدام انه وللحفاظ علي استقرار اسعار اللحوم الحمراء علي المدي المنظور  والسيطرة علي عدم انفلات الاسعار في الشهور القادمه علي المعنيين بلأمر ، كما ناشد مراجعة عمليات استيراد اللحوم الحيه والمبرده واتخاذ القرارات المناسبة للوضع الطبيعي علي الارض ، فضلا عن توفير اعلاف المواشي بالجمعيات الزراعيه بكميات واسعار مناسبة. 


وقال إنه من الضرورى تشديد الرقابة على محلات الجزارة وضرورة الاعلان عن الاسعار بشفافية ووضوح لتشجيع الفلاحين لزراعة المحاصيل العلفية والمنتجات اللازمه لصناعة الاعلاف 
زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمربين وتسهيل منح القروض للراغبين
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