طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال.. تعرف على السبب





يغادر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى السنغال مساء اليوم الخميس، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقرر طبيب الزمالك السفر إلى السنغال مبكرا، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ويرغب محمد أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.



