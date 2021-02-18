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رياضة

طبيب الزمالك يسبق البعثة إلى السنغال.. تعرف على السبب

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:59 م
محمد أسامة رئيس الجهاز
محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

يغادر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى السنغال مساء اليوم الخميس، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة تونجيت، المقرر لها  يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر طبيب الزمالك السفر إلى السنغال مبكرا،  لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من  فيروس كورونا.

ويرغب محمد أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإسماعيلي، تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

حضر اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، جزءا من تدريب الفريق الأبيض اليوم لمساندة اللاعبين قبل السفر للسنغال لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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