الديمقراطيون يكشفون النقاب عن مشروع قانون الهجرة الجديد

قالت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، إنه بعد أسابيع من المداولات، من المقرر أن يكشف الديمقراطيون في الكونجرس والبيت الأبيض عن مشروع قانون لإصلاح الهجرة سيعيد تشكيل قوانين الهجرة الأمريكية ويسمح لملايين المهاجرين الذين يعيشون في البلاد دون تصريح بالحصول على وضع قانوني، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر.









وفقًا لملخص من 66 صفحة للمقترح التشريعي الذي حصلت عليه شبكة CBS News ، فإن الاقتراح سوفر وضعًا قانونيًا من مستويين من شأنه أن يجعل عمال المزارع وأصحاب الوضع المحمي المؤقت (TPS) والمهاجرين غير المسجلين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة كأطفال مؤهلين للحصول على البطاقات الخضراء (جرين كارد).





وذكرت إنه بعد ثلاث سنوات ، يمكنهم التقدم ليصبحوا مواطنين أمريكيين.





ووفق التشريع المقترح سيتمكن جميع المهاجرين غير المصرح لهم المؤهلين من طلب الإغاثة المؤقتة من الترحيل وتصاريح العمل أثناء وضعهم في مسار مدته ثماني سنوات للحصول على الجنسية الأمريكية.





كما سيحتاج مقدمو الالتماسات جميعًا إلى الخضوع لفحوصات تتعلق بالأمن القومي ، بالإضافة إلى فحص ملف الضرائب ودفع رسوم الطلب.







