تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية.. موضوع خطبة الجمعة

نشرت وزارة الأوقاف ، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة الجمعة ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».





وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.



