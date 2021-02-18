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ديني

تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية.. موضوع خطبة الجمعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة الجمعة ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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